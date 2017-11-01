Президент Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования главе США Дональду Трампу в связи с произошедшим терактом в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев отметил, что этому безжалостному и крайне жестокому преступлению не может быть никакого оправдания. «Мы решительно осуждаем любые формы и проявления экстремизма и терроризма», – говорится в послании.

Он также подчеркнул, что случившаяся трагедия вновь подтверждает необходимость объединения усилий всего международного сообщества в противодействии таким бесчеловечным вызовам современности.

«Узбекистан, со своей стороны, готов задействовать все силы и средства для оказания содействия в расследовании данного террористического акта», – отметил глава государства.

Мирзиёев передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Andrew Kelly / Reuters

Во вторник днем на Манхэттене грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Водителя ранили полицейские. Им оказался выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов.

Сейчас он находится в больнице.

По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, в том числе пять граждан Аргентины, более десяти пострадали. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом.

Телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени террористической группировки "Исламское государство".

Телеканал CBS News сообщает, что подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке Сайфулло Саипов работал водителем в компании Uber. В компании подтвердили телеканалу, что Саипов прошел проверку биографических данных.

Сообщается, что его заблокировали в приложении такси. Сейчас компания сотрудничает с ФБР и другими правоохранительными органами, чтобы помочь в расследовании теракта.

Посольство США в Узбекистане сотрудничает с ФБР и департаментом полиции Нью-Йорка в связи с терактом, который совершил выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов, сообщает Podrobno.uz.

«Государственный департамент тщательно следит за ситуацией. Мы перенаправляем все вопросы о расследовании в ФБР и департамент полиции Нью-Йорка. Выражаем наши соболезнования семьям погибших и молимся о скорейшем выздоровлении пострадавших от этого ужасного террористического акта в Нью-Йорке», – сообщили Podrobno.uz. в пресс-службе диппредставительства в Ташкенте.

Brendan McDermid / Reuters

Представитель посольства не смог подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Саипов выиграл грин-карту и так смог переехать на постоянное место жительство в США. «Мы не можем дать такую информацию», – отметили в пресс-службе.

Министерство иностранных дел Узбекистана также проверяет информацию о причастности гражданина Узбекистана к террористическому акту в Нью-Йорке.

«Сейчас все наши силы направлены на установление этого факта. Над этим работает посольство Узбекистана в США. Как только будет получена подтвержденная информация, мы опубликуем ее по официальным каналам», – отметили в ведомстве, добавив, что проверяется информация о возможных жертвах и среди граждан Узбекистана.