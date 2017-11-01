Таджикистан улучшил свою позицию в рейтинге Группы Всемирного банка «Ведение бизнеса» на пять пунктов. В рейтинге Doing Business 2018 республика заняла 123-ое место среди 190 стран мира.

Эксперты Всемирного банка повысили позиции Таджикистана по пяти из десяти индикаторов доклада. В частности, по регистрации предприятий республика понялась на 28 пунктов, по получению разрешений на строительство – на 26 пунктов, по налогообложению – на 8 пунктов, по регистрации собственности – на 7 пунктов и по подключению к системе электроснабжения – на 2 пункта.

В индикаторе «обеспечение исполнения контрактов» республика, как и в предыдущем рейтинге, находится на 54-ом месте.

Рейтинги Таджикистана по четырем оставшимся индикаторам несколько упали. Так, по защите миноритарных инвесторов республика ухудшила свою позицию на 6 пунктов, по международной торговли - на 5 пунктов, по получению кредитов и по разрешению неплатежеспособности – оба на 4 пункта.

В докладе отмечается, что за последний год в Таджикистане реализованы две реформы. В частности, упростили процедуру создания предприятий, увеличив сумму минимального дохода для обязательной регистрации по НДС, и исключили одну из процедур в целях упрощения регистрации собственности.

В нынешнем рейтинге Doing Business среди стран Центральной Азии сравнительно высокое место занимает Казахстан – 36-ое. Узбекистан находится на 74-ом месте, Кыргызстан – 77-ом месте. Туркменистан отсутствует в рейтинге.

На постсоветском пространстве выше всех находятся Грузия (9-ое место), Эстония (12), Литва (16) и Латвия (19) и Россия (35-ое место), а наихудшую позицию занимает Таджикистан.

Лидерами рейтинга стали Новая Зеландия, Сингапур и Дания, а замыкают его Венесуэла, Эритрея и Сомали.

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