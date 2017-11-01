Журнал Forbes в канун Хэллоуина опубликовал ежегодный рейтинг знаменитостей, которые и после смерти продолжают приносить высокие доходы своим наследникам, сообщает Meduza Projekt.

Первое место в рейтинге пятый год подряд занял Майкл Джексон, умерший в 2009 году. За год творческое наследие Джексона, а также принадлежавшая ему доля в каталоге EMI принесли доход в 75 миллионов долларов. В частности, указывают составители рейтинга, его песни использовал Cirque du Soleil для своего шоу в Лас-Вегасе.

На второй строчке расположился гольфист Арнольд Палмер (умер в 2016 году). Продажа одежды, носящей имя гольфиста, и прохладительного напитка по его рецепту принесли за год доход в 40 миллионов долларов.

Третье место в рейтинге самых богатых покойных знаменитостей занял художник-карикатурист Чарльз Шульц, придумавший пса Снупи. Наследники Шульца, умершего в 2000 году, получили за год 38 миллионов долларов.

В топ-5 также вошли музыканты Элвис Пресли (27 миллионов долларов за год) и Боб Марли (23 миллиона долларов).