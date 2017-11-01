Книгу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Времена и думы» («Жылдар мен ойлар») издали на латинской графике, содержащей апострофы, сообщает агентство «Фергана».

Книга пока представлена в единственном экземпляре. Ее презентация прошла в рамках торжественного открытия центра по изучению латинской графики в национальной академической библиотеке в Астане. Речь идет о новом зале, где посетители смогут ознакомиться с латинским алфавитом и задать интересующие вопросы экспертам Координационно-методического центра развития языков имени Шаяхметова и Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова.

Первыми с содержанием книги ознакомились участники презентации, среди которых были ученые Гарифолла Есим, Бакир Абдижалел и Карджайбай Сарткожаулы. Прочитать отрывок произведения Назарбаева также попытались ученики астанинской школы №40.

Между тем оппозиционный политик, лидер незарегистрированной партии «Алга!» Владимир Козлов обратил внимание на то, что книга Назарбаева была издана на том варианте латинице, который был официально принят всего пару дней назад. «Издание книги, даже и президента, это далеко не пару дней. Тем более — перевод ее на этот вариант латиницы. Значит, все это время нам крутили кино, имитировали обсуждения и опросы. Все было решено уже очень давно», - написал он на своей странице в Facebook.

Обсуждение нового казахстанского алфавита шло не один месяц. Первый вариант на основе латиницы, содержащий диграфы, был представлен в парламенте 11 сентября, однако его отвергли. Из второго варианта убрали диграфы, заменив их на апостроф — небуквенный знак в виде надстрочной запятой. Вместо 42 букв кириллицы в новом алфавите использовано 32 знака, девять из которых пишутся с апострофом. Девятого октября новый проект презентовали Нурсултану Назарбаеву, который утвердил его 27 октября. «К 2025 году мы должны перевести на латинский алфавит делопроизводство, периодическую печать, пособия. Уже сейчас необходимо начать эту работу», — заявил глава государства.

Казахстанские чиновники, между тем, уже начали претворять поручение президента в жизнь. Накануне, 30 октября, вывески на латинской графике появились на зданиях городского акимата (мэрии) и маслихата (местный представительный орган) в Актау.