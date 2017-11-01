Гражданин Таджикистана, отбывший наказания за наркооборот в России, был задержан по возвращению в аэропорту города Душанбе. За незаконный оборот наркотиков суд приговорил его к 16 годам лишения свободы.

Как сообщил «АП» председательствующий на данном процессе судья Худжандского горсуда Эрадж Ализода, на скамье подсудимых был 34-летний житель джамоата Оббурдон Матчинского района области Абдуводжид Шарипов.

Эрадж Ализода отметил, что в 2010 году осужденный был приговорен к 6 годам лишения свободы в Российской Федерации за наркооборот. «У него тогда было обнаружено и изъято 5 кг наркотиков, - сказал он. - А до этого он был объявлен в розыск за наркооборот в Таджикистане».

По данным источника, тогда правоохранительные органы в ходе обыска в доме А. Шарипова, обнаружили и изъяли 54 кг наркотических веществ.

«Но тогда ему удалось скрыться, - отметил судья. - И вот после отбывания срока наказания за аналогичное преступление в РФ, при возвращении на родину в начале 2017 года он был задержан правоохранительными органами в аэропорту города Душанбе».

Судья отметил, что рассмотрев данное дело, суд признал его виновным за совершение преступления, предусмотренным статьей 200 ч. 4 п. «д» УК РТ и приговорил к 16-ти годам лишения свободы. Срок наказания осужденный будет отбывать в колонии строгого режима.