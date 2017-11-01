Телеканал NBC 4 опубликовал видео, на котором видно, как предполагаемый водитель грузовика, въехавшего в толпу в Нью-Йорке, пытается скрыться от правоохранителей. В руках у мужчины предметы, похожие на огнестрельное оружие, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что в Манхэттене фургон въехал в толпу людей, а затем врезался в школьный автобус. Водитель транспортного средства, вооруженный двумя пистолетами, открыл огонь. Прибывшая на место полиция ранила злоумышленника, он арестован. В результате инцидента погибли восемь человек, еще 15 пострадали. Власти признали случившееся терактом.

Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке 29-летний Сейфулло Саипов осуществил его от имени террористической группировки "Исламское государство", сообщил телеканал NBC.



"По данным источников в правоохранительных органах, мужчина, совершивший наезд на людей, в результате которого погибли 8 человек и более 10 получили ранения, оставил в машине записку о том, что совершает это нападение от имени ИГ", — узнали журналисты.

По данным газеты Washington Post, в записке также говорится о приверженности Саипова "Исламскому государству".

