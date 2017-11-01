Образ Лолы Каримовой-Тилляевой неоднозначно восприняли жители Узбекистана, где действует негласный запрет на этот праздник.

Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева отпраздновала Хеллоуин в образе наёмного убийцы Чёрной Мамбы из фильма Квентина Тарантино "Убить Билла". Фотографией костюма она поделилась на своей странице в "Инстаграме". Однако на родине женщины такой образ вызвал немало споров, ведь с 2011 года в стране не приветствуется празднование данного памятного дня. И прежде всего сторонником запрета Хеллоуина был её отец Ислам Каримов.

Кроме того, это уже не первый случай, когда Лола Каримова-Тилляева эпатирует общественность в Узбекистане. Ранее женщина опубликовала фото в откровенном наряде, верх которого был выполнен из тонкого капрона телесного цвета.

Одни нашли данный наряд весьма красивым, тогда как немалая часть отметила, что постоянный представитель Узбекистана при ЮНЕСКО и дипломат Лола Каримова-Тилляева должна была бы воздержаться от провокационных снимков.

Отметим, Хеллоуин — праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, который отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Самое широкое распространение он получил в США, Канаде и Ирландии, однако сейчас набирает большую популярность в странах Европы и в России в частности.