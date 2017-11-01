Uzbek President Shavkat Mirziyoyev is expected to pay visit to Tajikistan.
В Ираке запретили публичную демонстрацию флага Израиля
В профессиональном футболе ввели желтые и красные карточки для тренеров
Новинки кинопроката Душанбе – Тор: Рагнарёк
Ташкент задействует все силы для оказания содействия в расследовании теракта в Нью-Йорке
Таджикистан в рейтинге Doing Business поднялась на пять ступенек
Фируз Бахор: Вся моя музыка написана для Таджикистана
Таджикистан и Россия готовы укреплять взаимодействие по противодействию терроризму