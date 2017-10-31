АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 1 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

- В Национальной библиотеке в преддверие визита в Душанбе президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоится инвестиционный таджикско-туркменский форум. Начало в 17.30

- Международный аэропорт Душанбе продемонстрируют журналистам свою готовность к зиме.

- В Москве стартует Открытый международный турнир по шахматам посвященный памяти Михаила Ботвинника. Таджикистан будут представлять воспитанники Душанбинской шахматной школы Мехриддин Шарифов и Сабрина Абророва.

- 1 ноября пройдет бесплатный мастер-класс - Танцы на каблуках. Время: 18:30. Место: New Era , бизнес-центр Пойтахт, 2 этаж (ориентир стадион Спартак).

- 1 ноября в Бишкеке пройдет конференция «Роль общинных средств информации в развитии общества».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 1 НОЯБРЯ

1929 – Вышел в свет первый номер газеты «Советский Таджикистан» (ныне «Народная газета»).

1960 - Вошел в строй Адрасманский завод низковольтной аппаратуры.

2010 – В Душанбе открыто первое дипломатическое представительство арабских стран в Таджикистане - посольство Саудовской Аравии

2016 - Налоговый комитет Таджикистана приравнял частных адвокатов к предпринимателям: они будут платить налоги с доходов;

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 1 НОЯБРЯ

1939-1993 года – родился писатель Бахром Фируз.

1948 года – родился журналист Сироншои Диловар

1950 года – родилась танцовщица Таджикистана Садбарг Косимова

1951 года – родился международный тренер по самбо Шеравлиё Шеравлиёев

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью -1+4, днем 15-20 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 29-34 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 25-30 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по западу ГБАО ночью -1+4, днем 18-23 тепла, по востоку ГБАО ночью 7-12 мороза, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 27-32 тепла, в горах ночью -2+3, днем 20-25 тепла.

По Худжанду – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 24-26 тепла.

По Курган-тюбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 31-33 тепла.

По Хорогу – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 19-21 тепла.

По Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 29-31 тепла.