После дерзкой попытки побега членов «банды GTA» из здания Мособлсуда прошло три месяца. Сейчас на скамье подсудимых — пять уроженцев Средней Азии, которых обвиняют в 17 убийствах. Один из них — Хазратхон Додохонов — при попытке побега был ранен в голову и говорит, что ему мерещатся джинны и чудовища. С живыми подсудимыми соседствуют мертвецы: дела четырех бандитов, застреленных при побеге, не могут закрыть из-за того, что родственники должны дать на это согласие, а найти их не могут. Ходом судебного процесса, все больше обрастающего абсурдными деталями, поинтересовалась «Лента.ру».

В полной боеготовности

В минувший четверг судебное заседание по делу «банды GTA» началось с четырехчасовым опозданием. Задержка была связана с усиленным досмотром обвиняемых. Помня о дерзкой попытке побега, предпринятой 1 августа, конвой теперь постоянно начеку.

«Никаких изменений в конвоировании заключенных после перестрелки в суде не было. По правилам их и раньше нужно было доставлять по одному, максимум по двое. Просто тогда этот инцидент произошел как раз из-за нарушения регламента», — объяснила «Ленте.ру» пресс-секретарь суда Наталья Осипова. Она напомнила, что у одного из банды, напавшей на охранников, была при себе заточка. «Сейчас заключенных досматривают еще тщательнее, чтобы не было запрещенных предметов», — отметила представитель суда.

По ее словам, бойцы Росгвардии доставляют арестантов из СИЗО в Мособлсуд и передают здесь судебным конвоирам, которые и проводят досмотр. Из-за четкого соблюдения процедуры доставка подсудимых сильно затягивается.

Наконец судья Наталья Валикова начинает процесс. В зале пять автоматчиков, два конвоира. В стеклянной клетке — оставшиеся в живых подсудимые. Их пятеро: Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов, Зафарджон Гулямов, Шерджон Кодиров и Хазратхон Додохонов. Последний был ранен в ходе перестрелки 1 августа — он получил пулю в голову.

Труп без востребования

В день, когда участники «банды GTA» решились на побег, в Мособлсуде проходило очередное заседание по их делу. После его окончания все разошлись. Подсудимых разделили на две группы. Первыми в лифт вошли Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субханов, Фазлитдин Хасанов и Додохонов в сопровождении двух охранников. Один из подсудимых напал на конвоира и стал его душить. В неразберихе подельники завладели служебным оружием, но второй конвоир успел сообщить о нападении.

Бойцы Росгвардии застрелили Мамадчонова, Мирзошарипова и Субханова на месте, Хасанов от полученных ранений скончался спустя несколько дней в больнице. Субханов, к слову, считался одним из лидеров «банды GTA» и приходился родным братом Ибайдулло Субханову, который, собственно, и сколотил группировку в 2012 году (главаря застрелили в 2014 году при задержании).

«Тело Холика Субханова родственники так и не забрали. Он был захоронен где-то как невостребованный труп», — сказал «Ленте.ру» адвокат одного из подсудимых.

После попытки побега было возбуждено отдельное уголовное дело. Обвиняемым по нему в настоящее время проходит единственный выживший — раненый в голову Додохонов. Остальные подсудимые — из второй группы — в момент побега находились в зале заседания и ждали своей очереди на отправку в СИЗО. Они по этому делу считаются свидетелями.

«Они не в теме были. Даже если бы и знали, то никогда бы не признались в этом, ведь это только усугубит их положение. Их тогда могут привлечь как сообщников», — пояснил «Ленте.ру» один из адвокатов подсудимых.

Подсудимые мертвецы

Подсудимый Додохонов сидит, обхватив голову руками. Эксперты обследовали его и пришли к выводу, что полученная им травма не мешает ему воспринимать реальность и давать показания по делу. Но в их заключении говорится о жалобах подсудимого на волнение и эмоциональное напряжение.

«Додохонов утверждал, что ощущал чудовище у себя за спиной после пробуждения и испытывал внутри себя джинна, который разговаривал с ним. Однако клинического подтверждения эти данные впоследствии не нашли», — цитирует оглашенный в суде документ РИА Новости.

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В ходе экспертизы Додохонов «смотрел перед собой невидящим взором с гримасой страдания на лице», на вопросы отвечал кратко, «сопровождая речь обдуманными суждениями». Додохонов правильно, но с задержкой называет количество показываемых ему пальцев, отмечается в заключении экспертов.

На заседания суда приходит его мать. Она же приходится тещей убитому Мирзошарипову. Кроме того, родственники — брат и две тети — навещают подсудимого Кодирова. Одна из женщин говорит «Ленте.ру», что Шераз не способен на убийство и она не верит, что он совершал эти зверства. По ее словам, Кодиров давно живет в Москве, он трудился на заводе.

Несмотря на гибель подзащитных, их адвокаты продолжают приходить в суд. Четверых мертвецов все еще судят, в настоящее время их дело не закрыли: такое решение суд не принял. По закону ближайшие родственники убитых должны дать согласие на прекращение уголовного дела по не реабилитирующим основаниям, но их пока не могут найти.

Не брезговали ничем

26 октября суд разбирался в эпизоде двойного убийства. Супруги Лебедевы были застрелены на трассе М4 Дон в ночь на 3 мая 2014 года. У них были похищены деньги, золотые сережки и одежда. Вот, что известно об этом преступлении из материалов дела. Лидер банды Ибайдулло Субханов по прозвищу Рустам привез на автомобиле Mitsubishi Lancer Мурода Каримова по кличке Мужик, Шерджона Кодирова (Шероз), Мирзомавлона Мирзошарипова (Мирзо), Баира Гулумова и Зафарджона Гулямова (Зафар) на автобусную остановку недалеко от трассы. Главарь приказал сообщникам выполнять указания Мужика, а сам остался сидеть в машине.

Каримов велел подручным бежать за ним в лес, по дороге раздал им пистолеты с глушителями, шипы и перчатки. Когда они вышли на трассу, Мужик приказал раскидать шипы и ждать. Было около двух часов ночи. В ловушку попался автомобиль KIA, в котором находилась чета Лебедевых. Машина остановилась на обочине с проткнутым колесом. Когда участники банды подбежали к ней, пожилой водитель стоял, нагнувшись у колеса, и собирался его менять. Мужик открыл по нему огонь, приказав остальным делать то же самое. Женщину убили через окно.

РИА Новости

В суде показали видеозапись следственного эксперимента с выездом на место преступления. На ней Кодиров говорит, что после убийства получил от Рустама десять тысяч рублей, но сколько досталось другим он не знает. Золотые сережки убитой женщины забрал главарь банды. А сам Кодиров из пакета с одеждой Лебедевых взял для жены шорты.

«Но они ей не понравились, и она их выбросила», — вспомнил на суде обвиняемый.

Источник ТАСС, знакомый с материалами дела, сообщил, что все члены банды после совершения преступлений приносили домой личные вещи убитых.

«Они действовали как стервятники, уносили с места преступления не только денежные средства, драгоценности, но и личные вещи убитых, а также еду, которую находили в салонах автомобилей», — сказал он.

Хватаются за соломинку

В суде Кодиров потребовал переводчика, пояснив, что плохо владеет русским языком. Однако на показанном в суде видео он говорит следователю, что хорошо понимает по-русски. Впрочем, подсудимый поспешил пожаловаться, что в тот день, когда проходил следственный эксперимент, у него сильно болела голова.

«Таблетки мне давали, как зомби себя чувствовал», — сказал Кодиров.

РИА Новости

Вообще показания членов «банды GTA» менялись на протяжении всего процесса: в разных протоколах допросов они называли разное количество используемого оружия, менялись и сведения о том, кто что делал во время убийства. Поэтому судье то и дело приходится уточнять показания обвиняемых, которые, в свою очередь, без конца жалуются на давление со стороны следствия.

«Они (подсудимые) говорят, что главенствующую роль (в банде) играл Ибайдулло Субханов, а они были в зависимости от него. У кого-то были долги, кто-то боялся расправы, потому что этот человек держал всех в кулаке, был с очень сильной волей. Их позиция: они не хотели участвовать в преступлениях, но им приходилось это делать», — рассказал «Ленте.ру» адвокат Кирилл Зыков.

По его словам, по заявлениям подсудимых о давлении на них со стороны следствия проводились проверки. Результатов они, судя по всему, не дали.

…По данным Следственного комитета России (СКР), в «банде GTA» Ибайдулло Субханова насчитывалось как минимум 15 выходцев из стран Средней Азии, орудовавших на территории Московской области в 2012–2014 годах. Члены банды обвиняются в разбойных нападениях, сопряженных с убийством 17 человек и двумя покушениями. Преступления в основном совершались по ночам на подмосковных автомагистралях: бандиты пробивали колеса машин с помощью самодельных шипов, а затем, когда водитель останавливался, убивали его и забирали имущество.

Свое название банда получила из-за схожести действий ее участников и персонажей серии компьютерных игр Grand Theft Auto.

По информации СКР, в настоящее время четыре участника ОПГ находятся в розыске. Как отмечают СМИ, Баир Гулумов — идеолог «банды GTA» — был арестован в Таджикистане в ноябре 2015 года; после чего о нем ничего не сообщалось. Каримов (Мужик) в декабре 2016 года был приговорен в Таджикистане к 19 годам лишения свободы за экстремизм. Пятерым подсудимым, над которыми сейчас идет процесс в Мособлсуде, грозят пожизненные сроки лишения свободы.