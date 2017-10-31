28 октября во всем мире отмечается День анимации. В свой профессиональный праздник художник-мультипликатор Хусейн Чилаев наглядно показал, как снимаются отечественные анимационные мультфильмы.

По всем правилам жанра каждая секунда кадра анимации должна охватывать 24 рисунка, но в таджикских мультфильмах она состоит из 4-8 кадров. Это, например, как сделать два шага герою анимации.

Для сравнения: над созданием 120-минутного мультфильма «Монстры на каникулах - 2» на протяжении двух лет работали 103 аниматора, 25 раскадровщика, 34 специалиста по спецэффектам и т.д. В нашем же случае, над анимацией зачастую работает только один человек, который сам себе сценарист, режиссер и аниматор.