Посольство Таджикистана в России назвало имена четырех погибших в ДТП в Саратовской области таджикских граждан. Личность еще одного погибшего устанавливается.

В результате вчерашнего дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Саратовской области РФ, погибли пятеро граждан Таджикистана. Все они в возрасте от 23 до 29 лет.

По данным посольства в результате ДТП погибли:

1. Джураев Суннатулло Махмудович, 10.06.1996 г.р., уроженец Шаартузского района;

2. Амонов Шерали Махмадаливеич, 26.11.1988 г.р., уроженец Джайхунского района;

3. Хидирзода Шерзоди Ашур, 11.07.1994г.р., уроженец Пенджикентского района;

4. Бобомуродов Илхомджон Хайруллоевич, 16.12.1988, уроженец Шахринавского района.

Личность пятого погибшего устанавливается, - сообщили «АП» в посольстве Таджикистана в России.

Еще шесть человек с травмами госпитализированы в больницы города Саратова. По словам врачей, состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Список госпитализированных граждан:

1.Зувайдуллоев Далер Махмадулоевич, 18.05.1988 г.р., уроженец Дангаринского района, находится в областной больнице. Состояние тяжелое.

2. Тураев Абдухолик Амоналиевич, 08.03.1998 г.р., уроженец Яванского района. Находится в травматологическом отделении, состояние средней тяжести.

3. Сулаймонов Ифтихорхуджа Махмадшарифович, 28.04.1981 г.р.. Находится в областной больнице ЦентрСпаса.

4. Рустамов Замирджон, 12.08.1995 г.р. Находится в реанимации в больнице Петровского района, состояние стабильно тяжелое.

5. Фаёзов Толиб Мухаббатович, 16.04.1984 г.р., перелом позвоночника. Находится в больнице Петровского района, состояние средней тяжести.

6. Меликов Хуршед Имомкулович, 15.02.1998 г.р., сотрясение мозга. Находится в больнице Петровского района, состояние стабильное.

Посольство совместно с представительством Минтруда Таджикистана выясняют все обстоятельства произошедшего.

Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Для дополнительной информации родственники и близкие пострадавших могут связаться по следующим телефонам: в Таджикистане 44 640 19 51; в Москве +7926 255 09 27; в Саратове +7962 616 30 62.

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