Гражданское общество играет одну из важных ролей в реализации Инициативы прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО) в странах, которые взяли курс на реализацию международных стандартов прозрачности для развития добывающего сектора. Коалиция организаций гражданского общества Республики Таджикистан «Прозрачность для развития» - единственное на сегодня объединение общественных организацийпо реализации ИПДО в Таджикистане.

В августе 2011 года в городе Душанбе было проведено учредительное собрание по созданию Коалиции организаций гражданского общества «Прозрачность для развития». По итогам данного собрания был подписан «Меморандума о взаимопонимании» между 21 общественной организацией Таджикистана. В рамках данного объединения действует Совет Коалиции, который координирует работу по достижению ее стратегических целей.

«Нами были определены три такие стратегические цели как содействие развитию подотчётности и ответственности в добывающих отраслях Таджикистана, содействие в обеспечении прозрачности процессов планирования бюджетных средств, доходов и расходов в различных секторах экономики, особенно в энергетическом секторе, развитие Коалиции ОГО путём объединения усилий, активизации и влияния гражданского общества на реализацию инициатив подотчётности и прозрачности», - отмечает председатель Коалиции Тоджиниссо Азизова.

Также, по словам председателя Коалиции, с 2011 года по сегодняшний день в организацию вступили ещё несколько организаций, и численность членов Коалиции возросла до 33 организаций гражданского общества.

В августе 2012 года Таджикистан объявил о своем намерении вступить в ряды стран, реализующих Инициативу прозрачности добывающих отраслей. Началась активная работа по исполнению необходимых процедур и требований Стандарта ИПДО.

«Уникальность Инициативы состоит в обязательном участии и принятии решений со стороны трёх сторон – правительственных структур, добывающих компаний и гражданского общества», отмечает член Коалиции Шахло Абдунабизода.

Благодаря деятельности трех сторон, в 2013 году Таджикистан был принят в ряды стран, реализующих стандарты ИПДО, и получила статус «страны-кандидата ИПДО», о чем было объявлено на заседании Международного Правления ИПДО в Осло (Норвегия).

«В данном контексте, Коалиция ОГО является одной из этих сторон Инициативы, причём активной и творческой стороной», продолжает Абдунабизода Ш., «Мы уверены, что дальнейшая реализация ИПДО даст Таджикистану достичь большего прогресса в работе по улучшению инвестиционного климата в контексте горнодобывающего сектора».

Стране нужны инвестиции

Каждая страна ИПДО имеет свои причины для реализации международных стандартов прозрачности, а в случае с Таджикистаном, это было желание правительства развивать горнодобывающий сектор путем привлечения крупных инвесторов с учетом наличия в Таджикистане значительных объёмов природных ресурсов.

«Как показывает опыт других стран, реализующих ИПДО, при эффективных реформах данного сектора, страна также может решить многие экономические проблемы своих регионов. Вполне возможно, что регионы, где будет развит добывающий сектор, постепенно будут выходить из дотационного состояния, что немаловажно для решения вопроса по развитию регионов страны и уменьшению субвенсионных платежей из государственного бюджета», - поясняет Тимур Ёрибек, член Коалиции.

Реализация требований Инициативы даст возможность стране повысить инвестиционную привлекательность, создать больше рабочих мест, улучшить экономическую составляющую. Для компаний - это возможность завоевать доверие на внутреннем и международном рынках, а для гражданского общества - это работа над обеспечением доступа к информации о доходах от добывающих компаний, что повышает уровень прозрачности и подотчетности в стране.

Председатель Коалиции Т.Азизова не сомневается, что организации гражданского общества, подключившиеся к процессу улучшения прозрачности, укрепляют понимание в отношении прозрачности доходов от добывающих отраслей и разумному расходованию бюджетных средств, поступивших от добычи природных ресурсов, что отвечает интересам государства, которое, в соответствии с Конституцией РТ, гарантирует эффективное их использование в интересах народа Таджикистана.

Исполнение требований ИПДО

Коалиция уделяет большое внимание вопросу исполнения семи требований, Протоколу участия гражданского общества, политики доступности данных Стандарта ИПДО. Члены Коалиции участвуют в подготовке Национальных отчетов по ИПДО, популяризации Инициативы, содействуют повышению потенциала заинтересованных сторон, представителей СМИ, через проведение тренингов и семинаров, осуществляют анализ действующего законодательства в добывающей отрасли, подготавливают свои предложения по его совершенствованию.

В данном направлении Коалиция занимает активную позицию. Стоит отметить, что члены Национального Совета ИПДО от Коалиции были включены в Межведомственную рабочую группу по разработке проекта нового закона РТ «О недрах и недропользовании». Благодаря совместной работе представителей правительственных структур и гражданского общества в составе данной группы, в законопроект включены важные нормы и статьи, в том числе, и по реализации Стандарта ИПДО. Законопроект в настоящее время находится на рассмотрении в Правительстве Таджикистана.

Также в рамках проекта «Повышение прозрачности в добывающем секторе РТ» членами Коалиции ОГО совместно с Главным управлением геологии при Правительстве РТ и Министерством промышленности и новых технологий РТ изучен процесс лицензирования пользования недрами. Проанализирован порядок ведения реестра и кадастровой системы с исчерпывающей информацией, относящейся к каждой лицензии, выданной компаниям.

Важным событием для Коалиции было проведение первых Парламентских слушаний в декабре 2016 года по вопросам развития добывающей отрасли, с учетом реализации ИПДО в Таджикистане. Это позволило привлечь внимание депутатов, и в целом, законодательный орган страны, к данной Инициативе.

«Парламентским слушаниям предшествовали проведенные, во второй половине 2016 года, региональные слушания по первому Отчету ИПДО с участием депутатов Парламента страны, а также всех заинтересованных сторон, что позволило реализовать требование Стандарта ИПДО по проведению мероприятий для целей информирования и организации диалога об Отчете ИПДО по всей стране. Предполагается, что по завершению работы над вторым Национальным отчетом ИПДО, который охватит платежи за 2015-2016 годы и выйдет в свет в ближайшее время, будут проведены региональные общественные дебаты с участием заинтересованных сторон в Согдийской и Хатлонской областях, а также для представителей районов республиканского подчинения», - отмечает член Коалиции Рафика Мусаева.

За период реализации Инициативы в Таджикистане Национальным Советом ИПДО было инициировано исследование по квазифискальным расходам госпредприятий Таджикистана, материалы которого использованы при подготовке второго Национального отчета ИПДО.

Совместно с Главным управлением геологии при Правительстве РТ и Министерством промышленности и новых технологий РТ, в целях улучшения доступа к информации по полученным лицензиям в сфере недропользования, Коалицией проведена работа по сбору информации о 50 наиболее крупных компаниях, которые работают в рассматриваемом секторе. Весь материал объединен в «Директории компаний в добывающем секторе Таджикистана».

Для реализации обновленного Стандарта ИПДО 2016 года, представители Коалиции участвовали в разработке «Дорожной карты по бенефициарному праву на 2017-2020гг», реализация которой направлена на то, чтобы, начиная с 1 января 2020 года, внедряющие страны запрашивали, а компании раскрывали информацию о бенефициарном праве. Хотя дорожная карта, начиная с февраля 2017 года уже реализуется, Таджикистан еще в 2015 году принял участие в экспериментальном проекте по бенефициарному праву, в котором также приняли участие 11 других стран ИПДО.

Все аналитические и другие информационные материалы по реализации ИПДО в Таджикистане размещены на сайте Коалиции по адресу http://tfd.tj, сайте Министерства финансов РТ www.minfin.tj (раздел ИПДО), а также на сайте Национального секретариата ИПДО РТ www.eiti.tj.

Для информации: ИПДО представляет собой глобальный стандарт прозрачности добывающих отраслей промышленности и реализуется в 52 странах мира, в числе которых США, Германия, Норвегия, Ирак, Великобритания, несколько стран Африки, Монголия, Казахстан, Кыргызстан, Украина и другие. Публикация отчетов в рамках ИПДО позволит гражданам получить доступ к информации о действительных доходах, получаемых Правительством Таджикистана от предприятий добывающей промышленности.

Настоящая публикация осуществлена в рамках проекта, финансируемого Отделением Международной Организации Института «Открытое общество» - Фонда Содействия в Таджикистане». Точка зрения автора и содержание данной публикации могут не совпадать с точкой зрения или мнением Отделения Международной Организации Института «Открытое общество» - Фонда Содействия в Таджикистане.