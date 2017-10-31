Молодая мама Тахмина Насриддинова чувствует себя хорошо, они с малышом готовятся к выписке.

Удивительная история со счастливым концом произошла в ночь с 28 на 29 октября. Малыш родился по пути в роддом в автомобиле компании «Рахш Такси».

Обычной осенней ночью 29 октября в кол-центр компании «Рахш Такси» поступил заказ от очень взволнованной женщины, проживающей в районе Коммерческого института. Водитель приехал довольно быстро, и набравшись терпения ждал своих пассажиров примерно 15 минут. На часах было уже около 3 часов ночи.

- Когда я увидел своих пассажиров, я сразу понял, едем в родильный дом. Из подъезда вышли две женщины, у молодой видимо были уже схватки. Я поначалу даже немного испугался, не каждый день на тебе лежит ответственность за жизнь еще не рождённого ребенка, - рассказывает водитель такси Фахриддин Вахобов.

Фахриддин Вахобов, водитель такси

Но водитель собрался, помог своим пассажирам удобнее расположиться и помчался в сторону больницы Истиклол. На перекрестке у Диагностического центра, когда машина остановилась на красный цвет светофора, Фахриддин сначала услышал крик женщины, а через несколько секунд заплакал ребенок.

- У меня был шок всего пару секунд, потом я принял решение прибавить скорость и мчаться в больницу, медлить нельзя было, - до сих пор взволнованно рассказывает водитель. - Я не могу передать словами, что чувствовал после того, как услышал крик ребенка. Мною овладевали то страх, то радость, то паника, то гордость. И я очень горд, что судьба мне подарила возможность присутствовать при появлении на свет такого чудесного ребенка.

В больнице мужчина сам сбегал за врачами, которые прямо в салоне машины перерезали пуповину и запеленали новорожденного. Малыш родился здоровым весом 3 кг 450 г.

Уже после женщина, сопровождавшая роженицу, которая оказалась свекровью, рассказала, что она «на автомате» набрала не 03, а именно 3333.

- Наша семья постоянно пользуется услугами компании «Рахш Такси», и мы всегда были довольны быстрой подачей транспорта, видимо я на подсознательном уровне решила набрать 3333. Как оказалось, в компании «Рахш Такси» работают не просто пунктуальные водители, но и очень ответственные, а главное, способные быстро реагировать на сложившуюся ситуацию, - рассказала Марьям Насриддинова, бабушка малыша.

Марьям Насриддинова, бабушка малыша (справа)

Со слов Марьям Насриддиновой выяснилось, что ее сын, отец новорожденного, тоже таксист, но работает сейчас в США.

- Фахриддин всю дорогу подбадривал меня, мне даже показалось, что это мой сын рядом сидит. Теперь и Фахриддин стал для меня сыном, - говорит Марьям Насриддинова.

По словам Назокат Гадоевой, дежурного врача роддома, с таким случаем они столкнулись впервые.

- У нас были случаи, когда дети рождались в личных автомашинах, в скорой помощи, но чтобы в такси, такого еще не было, - говорит Гадоева.

Молодая мама Тахмина Насриддинова чувствует себя хорошо, они с малышом готовятся к выписке. Семья Насриддиновых хочет, чтобы именно Фахриддин Вахобов забрал мамочку и малыша из роддома.

С именем малыша семья пока не определилась, но в компании «Рахш Такси» предлагают назвать малыша Рустамом.

Тахмина Бахронова, руководитель по развитию и маркетингу компании «Рахш Такси», и Тахмина Насриддинова, счастливая мамочка.

- Мы предложили назвать мальчика Рустамом, потому что Рахш - конь Рустама из трилогии Фирдауси «Шахнаме», – говорит Тахмина Бахронова, руководитель по развитию и маркетингу компании «Рахш Такси». – Рахш символизирует силу, быстроту и надёжность, что мы и стараемся делать.

Редакция «Азия-Плюс», также пользуясь случаем, поздравляет коллегу Шамсиддина Насриддинова с рождением долгожданного внука.