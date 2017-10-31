Шведская телекоммуникационная компания Telia объявила о продаже принадлежащего ей пакета акций «МегаФона» Газпромбанку. Общая сумма сделки составляет 60,4 млрд руб.

Принадлежащий шведской телекоммуникационной компании Telia пакет акций «МегаФона»​ продан Газпромбанку, говорится в сообщении компании.

Telia продает свой 19-процентный пакет акций «МегаФона» по цене 514 руб. за акцию, сумма сделки составит 60,4 млрд руб., уточнили в компании. В рамках сделки «МегаФон» был оценен в 318 млрд руб. Это примерно на 10% ниже капитализации компании на закрытии торговой сессии на Московской бирже 30 октября.

Одним из условий сделки стало обязательство Газпромбанка не продавать акции в течение полугода с момента ее заключения. В сообщении подчеркивается, что банк находится под действием санкций Евросоюза и США, однако данная сделка не предусматривает его финансирование, а значит и не подпадает под действие санкций.

Гендиректор Telia Йохан Деннелинд заявил, что они намерены сосредоточиться на рынках Северной Европы и Балтии. «Компания Telia является одним из основателей «МегаФона», и мы с самого начала активно способствовали успеху в его становлении как мобильного и цифрового лидера. После начала нашего выхода из «МегаФона» путем размещения на рынке 6,2% это решение положит конец владению Telia акциями «МегаФона» в соответствии с нашей стратегией, которая предполагает ориентацию на страны Северной Европы и Балтии», — сказал он.

Газпромбанк сообщил, что «позитивно оценивает потенциал роста стоимости ПАО «МегаФон» как одной из самых динамично развивающихся компаний в телекоммуникационном секторе и ожидает дальнейшего усиления ее рыночных позиций за счет высоких операционных показателей и дополнительных точек роста, в том числе в области развития новых банковских продуктов».

Ранее, 3 октября, Telia продала на открытом рынке 38,5 млн акций «МегаФона», сократив свою долю в нем с 25,2 до 19%.

Сообщение было опубликовано до открытия торгов на Московской бирже. На открытии акции «МегаФона» упали на 5%, однако в первые же минуты работы биржи вернулись в диапазон предыдущего дня.