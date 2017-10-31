Проект реконструкции столичного Детского парка, который расположен у стадиона «Сипар» (бывший стадион «Спартак»), представлен мэру Душанбе Рустаму Эмомали 30 октября, сообщает пресс-служба мэра столицы.

Проект разработан ОАО «Научно-исследовательский Проектно-изыскательский Институт САНИИОСП».

Согласно проекту, на территории Детского парка, площадью 2,5 гектаров, появятся фонтаны, аллеи, тротуары и многочисленные скамейки для отдыхающих. Также здесь планируется построить амфитеатр вместимостью 240 человек, автостоянку, спортивную площадку и другое.

На различных участках парка будут установлены детские аттракционы. В одной из частей парка с использованием декоративных растений планируется создать лабиринт.

Рустам Эмомали поручил ответственным лицам использовать современные системы орошения при проведении озеленительных работ на территории парка.

При возведении планируемых объектов было поручено использовать высококачественные строительные материалы.

Также мэр столицы дал указания установить в парке современную осветительную систему, что создаст условия для отдыха в вечернее время.