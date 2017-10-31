Петр Каримов (справа). Фото со страницы в Фейсбуке журналиста, политэмигранта Алишера Таксанова, который стоит слева от сына Ислама Каримова. Именно этот снимок размещают узбекоязычные СМИ

Узбекоязычные интернет-СМИ сообщили о «новом» факте в официальной биографии первого президента Узбекистана Ислама Каримова: кроме дочерей Гульнары и Лолы, у него есть еще сын Петр, сообщает агентство «Фергана».

Ранее в официальной биографии Ислама Каримова, например, на сайте Центризбиркома, говорилось, что «он женат, имеет двух детей и пятерых внуков» («у оилали, икки нафар фарзанди, беш набираси бор»).

Третьего ребенка официально предъявил узбекоязычным интернет-пользователям недавно созданный сайт Научно-просветительского комплекса Ислама Каримова. В размещенной на нем биографии первого президента Узбекистана рассказывается, что «он имел троих детей и шестерых внуков, общение с которыми было для него большой радостью».

Теперь со ссылкой на «Википедию» узбекские СМИ сообщают, что первый раз Каримов женился в шестидесятых годах прошлого века, на Наталье Петровне Кучме. В 1969 году у них родился сын Петр. Наталья Кучма скончалась в 2008 году в Ташкенте, а Петр Каримов в настоящее время живет в Московской области, информирует Kun.Uz.

«Фергана» напоминает, что ранее уже писала о том, что Петр Каримов занимал должность заместителя председателя правления «Азия-Инвест Банка» - «дочки» Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ), штаб-квартира которой находится в Москве.

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