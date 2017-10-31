Специальная рабочая группа по внедрению латиницы будет создана правительством Казахстана, сообщил во вторник министр культуры и спорта республики Арыстанбек Мухамедиулы, пишет КазИнформ.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику. Кроме того, в целях обеспечения перевода он постановил утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике и состоящий из 32 букв.

"Правительством будет создана рабочая группа по внедрению латинской графики казахского языка. Будет создана орфографическо-лингвистическая комиссия, на основе латинской графики будут созданы новые орфографические правила и большой орфографический словарь казахского языка", — сказал Мухамедулы на брифинге.

По его словам, "необходимо привести в соответствие нормативно-правовую базу". "После этого мы можем приступить к разработке и изданию учебно-методической, учебно-художественной и другой необходимой литературы", — сказал министр, добавив, что "особое внимание будет уделено изданию социально значимой литературы".

Мухамедиулы подчеркнул, что "необходимо начать работу по применению нового алфавита в рекламной сфере". "Надо создать специальный обучающий портал, а также конвертер по автоматическому переводу текста на латиницу", — сообщил министр.

"В ближайшее время рабочая группа приступит к разработке плана мероприятий поэтапного перехода на латиницу на 2018-2020 и до 2025 года", — заявил он.

Напомним, в апреле Назарбаев поручил до конца 2017 года разработать проект казахского алфавита на латинице. В 2018 году специалисты должны овладеть новым алфавитом и начать подготовку учебников для средних школ. Президент считает, что переход на новый алфавит облегчит изучение казахского языка и включение Казахстана в мировое информационное пространство. При этом, по его словам, реформа не должна наносить вред развитию других языков и нарушать права граждан.

До 1920-х годов казахский язык использовал арабское письмо, которое сменил алфавит на основе латиницы. Он просуществовал до 1940 года, когда был принят казахский кириллический алфавит. В настоящее время казахский алфавит на основе кириллицы состоит из 42 букв. Назарбаев ранее подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу "ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков".