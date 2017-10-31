Подразделения «легкой» мотострелковой бригады Центрального военного округа, переброшенные из Поволжья в Таджикистан, впервые провели учения в горно-пустынной местности.

Солдаты и офицеры отработали подъем по тревоге, совершение маршей, взятие под охрану наиболее важных объектов, а также тактику борьбы с маневренными бандгруппами на сложном рельефе, сообщает .

В состав батальонной тактической группы помимо мотострелков вошли минометные, разведывательные, инженерно-саперные и медицинские подразделения, а также специалисты материально-технического и других видов обеспечения.

«Легкая» гвардейская мотострелковая бригада была сформирована год назад в Самарской области. Соединение отличает высокая мобильность. Основу вооружения составляют бронетранспортеры БТР-82А и автомобили повышенной проходимости.

Всего в учении, которое продолжалось в течение недели, приняли участие более 500 военнослужащих и около 100 единиц техники.