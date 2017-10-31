За минувшие сутки на дорогах Таджикистана в результате ДТП погибли три человека. Еще двое получили травмы.

29 октября примерно в 20:30 26-летний водитель автомашины марки «Опель-Астра», Мухаммаджон Баротов, житель Яванского района, следуя на автодороге Яван-Вахдат, на территории села Гулакандоз, потеряв контроль над управлением транспорта, опрокинулся в 160 метровый обрыв. Водитель погиб на месте происшествия, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

30 октября, примерно в 03:30 ночи, водитель автомашины марки «Опель-Вектра», 28-летний Сангинмурод Ёров, житель Файзабадского района, следуя из Душанбе в Вахдат, совершил столкновение с автомашиной марки «КАМАЗ», которой управлял 26-летний Амриддин Салимзода.

По данным МВД, водитель автомашины марки «Опель» и 34-летний пассажир Зокир Гуломов погибли на месте ДТП. Другие пассажиры, 38-летний Зафар Гуломов и 17-летний Гайратшох Гуломов с травмами доставлены в больницу.

Сотрудниками милиции выясняются причины и обстоятельства данных дорожно-транспортных происшествий.