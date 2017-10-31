Исхак Дар, министр финансов Пакистана, после участия в конференции министров Организации Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) в Душанбе, не вернулся на родину, пишет Радио «Озоди».

Пакистанский министр должен был 30 октября явиться в суд, где рассматривается дело о коррупции экс-премьер министра Наваза Шарифа и его приближенных. Исхака Дара подозревают во владении активами, превосходящими известные источники доходов.

Глава Минфина Пакистана после завершения конференции из Душанбе улетел не в Исламабад, а в Саудовскую Аравию, где в настоящее время находится глава Пакистанской мусульманской лиги Наваз Шариф. Судя по фотографиям в соцсетях, Исхак Дар совершил в Саудовской Аравии малый хадж.

Саид Джовид, сотрудник пресс-службы МИД Пакистана заявил газете "Daily Pakistan", что глава Минфина должен был вернуться в Исламабад 28 октября, сразу после душанбинской конференции CAREC.

По словам Памира Халимзая, сотрудника Радио Машъал (пакистанской службы Радио Свободная Европа/ Радио Свобода), министр Исхак Хан покинул Джидду и уже находится в Лондоне.

Адвокат главы Минфина 30 октября заявил суду, что его подзащитный улетел в Лондон, где проходит лечение. Там же в ближайшее время состоится заседание руководства Пакистанской мусульманской лиги.

Верховный суд Пакистана 28 июля постановил отстранить премьер-министра Наваза Шарифа от власти по итогам антикоррупционного расследования в отношении главы правительства и его семьи, начатого после публикации в 2016 году так называемого "панамского досье". В сентябре Национальное бюро учета и контроля Пакистана согласно решению Верховного суда инициировала уголовные дела в отношении Шарифа, его семьи и министра финансов Исхака Дара. Однако никто из них не явился на первые слушания.

Исхак Дар прибыл на второе заседание суда. Ему пришлось внести в качестве залога поручительных гарантий на 6 миллионов рупий (почти 57 тысяч долларов), чтобы избежать ареста по ранее выданному ордеру.

Исхак Мухаммад Дар является дипломированным бухгалтером и финансово-маркетинговым экономическим экспертом. Ранее он занимал должность министра коммерции Пакистана, трижды возглавлял Минфин страны, а также был в качестве лидера оппозиции в Сенате Пакистана.

В мае 1998 года Исхак Дар сыграл одну из центральный ролей в заключении договора с МВФ по погашению задолженностей и урегулированию экономического кризиса в стране, вызванного санкциями мирового сообщества по отношению к Пакистану после ядерных испытаний. Исхак Дар больше 20 лет проработал в правительстве Пакистана, в настоящее время проходит его пятый срок в качестве члена парламента. Он дважды избирался членом Национальной ассамблеи (1993-96 и 1997-99). В 2013 году после назначения Наваза Шарифа премьер-министром страны от Пакистанской мусульманской лиги (Н) (ПМЛ-Н), Исхак Дар вновь стал министром финансов. Срок его полномочий истекает в марте 2018 года.

16-я конференция министров финансов CAREC состоялась в городе Душанбе 27 октября. На ее открытии выступил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Членами этой региональной организации являются Афганистан, Азербайджан, КНР, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. CAREC призвана осуществляя быструю реконструкцию древних транспортных и торговых маршрутов, которые когда-то связывали Евразию, вернуть региону былое положение в качестве центра торговли и коммерции, говорится в опубликованной на сайте СAREC официальной информации.