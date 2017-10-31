Новое наименование астанинского аэропорта Nursultan Nazarbayev появится на авиабилетах. Об этом сообщается на официальной странице комитета гражданской авиации РК в Facebook, сообщает BNews.kz.

«В результате работы комитета гражданской авиации МИР РК, проведенной с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА), на официальном сайте ИАТА отображено новое название аэропорта города Астана – Nursultan Nazarbayev. Новое название аэропорта будет опубликовано в официальном ежемесячном бюллетене ИАТА 1 ноября 2017 года, после чего провайдеры глобальных систем бронирования авиабилетов (Amadeus, SITA) должны внести соответствующие изменения для последующего отображения данной информации как в сетях продаж, так и билетах», - говорится в информации.

Таким образом, отмечают в комитете, в последующем на авиабилетах по направлению из Астаны и в Астану будет отображено новое наименование аэропорта – Nursultan Nazarbayev. Кроме того, прорабатывается вопрос изменения трехбуквенного кода TSE.

20 июня 2017 года постановлением правительства РК международный аэропорт Астана переименован в «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев».

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