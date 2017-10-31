Семнадцать лет назад, 30 октября, Таджикистан обзавелся собственной валютой – сомони. До нее в республике ходил «рубл» - именно так, без мягкого знака - и это была тоже таджикская валюта, которую потом заменил современный сомони.

В честь его дня рождения «Открытая Азия онлайн», партнер «Азия-Плюс», собрала интересные факты о таджикских деньгах.

Таджикистан последним обзавелся своей валютой

После распада СССР, как и многие другие государства постсоветского пространства, Таджикистан использовал советские рубли. Скоро все бывшие советские республики стали переходить на свою валюту, но в Таджикистане началась гражданская война, и стране было не до этого. В итоге советские рубли здесь были в обращении до 1994 года, на смену им пришли российские рубли, и только в мае 1995 года в Таджикистане появилась своя первая валюта – «рубл», который был похож на советские деньги не только названием, но и дизайном. Такие рублы ходили в республике до 2000 года, пока не появился сомони.

Таким образом, на постсоветском пространстве Таджикистан ввел свою валюту даже позже, чем непризнанная республика Приднестровье.

Дизайн таджикских сомони разработали в Германии

В 1999 году Национальный банк Таджикистана поместил заказ на предприятии Giesecke & Divirent (Германия) на изготовление национальной валюты, символизирующей историческое прошлое и современную культуру таджикского народа. Новую валюту было решено назвать в честь основателя таджикского государства Исмоила Сомони (849 - 907 гг.) сомони, разменную единицу – дирам.

На купюрах сомони изображены портреты выдающихся деятелей современности и прошлого таджикского народа, а также изображения архитектурных и исторических памятников Таджикистана, предметов прикладного искусства и быта таджикского народа.

Таджикские монеты чеканили в Санкт-Петербурге

Металлические монеты – дирамы и сомони - вошли в оборот в Таджикистане в 2001 году. Они были отчеканены на предприятиях Санкт-Петербургского монетного двора. Позже чеканку своих монет Таджикистан стал заказывать на предприятии Казахстанский монетный двор.

Некоторые памятники, изображенные на таджикских сомони, готовятся к сносу

Сегодня в Таджикистане в обращении ходят купюры достоинством в 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 сомони. На обратной стороне двух из них – 3 сомони и 100 сомони - изображены душанбинские здания, которые готовятся к сносу: здание таджикского парламента (на 3 сомони) и здание президентского дворца (100 сомони).

Кстати, на лицевой стороне банкноты в 1 сомони на карте Таджикистана не выделены границы Хатлонской области (юг страны), а силуэт, обозначающий Таджикистан, на карте земного шара размещен в районе Южного Афганистана.

Портрет президента Таджикистана предлагали поместить на сомони

В 2016 году директор филиала ГУП «Таджиксугурта» в Шахринаве (запад страны) Шариф Каримов предложил выпустить банкноты достоинством 1000 сомони с изображением президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Он отметил, что именно благодаря Рахмону во всем мире узнают Таджикистан и таджиков, и именно благодаря усилиям главы государства удалось остановить войну в Таджикистане, избежать голода и вернуть беженцев на родину. «Таджикистан должен учитывать заслуги Лидера нации и основателя мира и единства и выпустить в обращение банкноту номиналом 1000 сомони с изображением президента», - сказал Каримов. Однако это предложение пока осталось без ответа.

Таджикские сомони редко подделывают

В феврале этого года Национальный банк Таджикистана сообщил, что на денежном рынке страны появилась крупная партия поддельных купюр достоинством в 100 сомони. Тогда было установлено, что фальшивые купюры изготавливаются за пределами Таджикистана, откуда и ввозятся в республику. В Национальном банке отмечали, что по сравнению с другими странами крупных случаев подделки сомони до этого года было обнаружено совсем немного.

У таджикской валюты нет своего символа

В сентябре 2015 года Национальный банк Таджикистана объявил о начале конкурса на разработку символа сомони, который должен был завершиться к началу октября этого же года. Однако закончился он безрезультатно, до сих пор символом национальной валюты Таджикистана является обычное сокращение - буква «с».