Одежду, обувь и прочие китайские товары везут в Кыргызстан значительно больше, чем требуется населению этой страны.

Слабое таможенное администрирование на кыргызско-китайской границе бьёт по карману всех остальных стран-участниц ЕАЭС – об этом красноречиво говорят данные Евразийской экономической комиссии. Начиная с 2014 года, наблюдается увеличение объёмов импорта китайских товаров в Кыргызстан и его снижение во все другие государства Евразийского экономического союза. При этом наибольшее снижение приходится на Казахстан – в 2 раза и Россию – на четверть.

Данные ЕЭК

Проанализировав объёмы импорта отдельных товаров из КНР в Кыргызстан, специалисты ЕЭК пришли к выводу, что ввоз сильно превышает истинные потребности населения страны. К примеру, обуви за последние годы в Кыргызстан стали завозить из Китая в 3 раза больше, чем это было раньше. Если посчитать, то получается, что прирост составил 15 пар обуви на человека, включая детей. Аналогичная ситуация наблюдается и по другим видам товаров. Если говорить об одежде, то, по оценке ЕАЭК, в Кыргызстан ввезено её по 1,3 кг на душу населения, в то время как в Россию – всего 0,03 кг на человека, в Казахстан – 0,02 кг. Таким образом, в Кыргызстан ввозится одежды в среднем в 65 раз больше, чем в Казахстан, и в 43 раза больше, чем в Россию. Этот факт вызвал множество вопросов, в том числе и к работе таможенников.

Кыргызские таможенники же стараются не афишировать реальные объёмы китайского импорта в страну. По их данным, в 2015 году импорт составил всего 1 млрд долларов, в то время как КНР сообщает о 4 с лишним млрд. долларов экспорта в эту страну. В 2016 году расхождение приводимых обеими сторонами данных увеличилось до 4 млрд. долларов. В этом году, по прогнозам, оно составит 2,5 млрд. долларов. Впрочем, расхождение данных статистики во внешней торговле имеет место быть и в Казахстане, правда, в нашем случае оно всё же не так велико, как в Кыргызстане. Для сравнения, в 2016 году по Казахстану доля расхождений к общему объёму внешнеторгового оборота составила 9,6%,по Кыргызстану – 30,5%.

Переток импорта связан с тем, что «растаможка» товаров на кыргызской границе в несколько раз дешевле, чем в других странах, граничащих с Китаем. Для сравнения, так называемая таможенная очистка, к примеру, женских сапог в Казахстане дороже в 10,5 раза, мужских – в 5 раз. Таким образом, после того как товар пересечёт границу Кыргызстана при минимальной «растаможке», его можно контрабандой переправить в любую другую страну ЕАЭС.

Данные ЕЭК

Вместе с тем снижение импорта не могло не сказаться на поступлениях таможенных пошлин в страны ЕАЭС: сумма потерь государств, входящих в состав Евразийского экономического союза, за последние три года по таможенным пошлинам и НДС составила 2688,7 млн. долларов. В разрезе стран-партнёров это выглядит так: Казахстан недополучил 212,1 млн., Россия – 2532,7 млн., Беларусь – 123,8 млн.

В 2016 году вопрос недостаточного таможенного администрирования неоднократно поднимался на Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза, а также в рамках заседаний Совета Евразийской экономической комиссии и Евразийского межправительственного совета. В результате по поручению совета ЕАЭС председателем коллегии Евразийской экономической комиссии создана рабочая группа по мониторингу таможенного декларирования товаров, ввозимых в государства-члены ЕАЭС из КНР.

В рамках решений Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза поручено привести к единообразию практики осуществления контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию.

Кроме того, между Комитетом государственных доходов Министерства финансов Казахстана и Государственной таможенной службой при правительстве Кыргызстана в целях пресечения недостоверного декларирования при ввозе товаров из КНР в Кыргызстан и Казахстан 5 июня 2017 года подписан план совместных действий по проведению оперативно-профилактических мероприятий. Однако, как отмечается, должного эффекта проведённая работа не дала. Речь идёт о том, что в рамках исполнения пункта 4 "Обмен данными по участникам, нарушившим таможенное законодательство" Казахстан осуществлял представление информации, а Кыргызстан – нет.

По так называемым налогоёмким товарным позициям, по которым ранее наблюдался переток из Казахстана в Кыргызстан, за 8 дней усиления таможенного администрирования наблюдается обратная картина, в результате чего доля налогоёмких товаров в структуре импорта в Казахстан из КНР увеличивается. Также установлены факты грубых нарушений, допущенных участниками внешней экономической деятельности, в виде перемещения товаров без товарно-транспортных накладных, а также с указанием в товарно-транспортных накладных недостоверных данных. В частности, на казахстанско-кыргызской границе выявлено 37 фактов нарушений порядка оформления товарно-транспортных накладных.