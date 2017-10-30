Производимые в Таджикистане упаковки сигарет отныне должны будут содержать предупреждения о вреде их потребления. Причем, "страшилки" появятся не только на пачках сигарет: их будут печатать и на упаковках табака для кальяна, который, кстати, курить в помещениях теперь будет нельзя. Подробные устрашающие картинки также появятся на упаковках с насваем.

Соответствующие требования фигурируют в законе РТ «Об ограничении использования табачных изделий» в новой редакции, недавно принятом нижней палатой парламента республики.

В целом, устрашающее предупреждение на упаковках должно состоять из текста, фотоизображения и занимать не менее 75 процентов от общей площади каждой стороны.

Текст в нижней части лицевой стороны должен быть нанесен на таджикском языке, на нижней части обратной стороны – на других языках.

При этом, эскизы фотоизображений и тексты предупреждений предварительно должны утверждаться уполномоченным государственным органом в сфере здравоохранения.

Новый закон запрещает и поштучную продажу сигарет и папирос: продаваемая пачка должна содержать не менее чем 20 штук сигарет и папирос.

Теперь "страшилки" появятся на пачках сигарет и в Таджикистане. Lada.kz

В новом законе также говорится о недопустимости продажи табачных изделий лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

При возникновении у продавца сомнения на счет возраста покупателя последний должен предъявить документ, удостоверяющий его возраст.

Кроме того, будет запрещено потребление сигарет и кальяна внутри помещений: баров, кафе, ресторанов.

Курить нельзя также во всех видах общественного транспорта, на остановках общественного транспорта, в зданиях и на территории аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов, на детских площадках.

Также запрещается потребление табака в транспортных средствах личного пользования, где находятся дети младше 16 лет.

Нельзя будет курить в подъездах, лифтах, подземных переходах и в других зданиях помещениях и конструкциях, открытых для доступа людей.

Местные исполнительные органы государственной власти в пределах своей компетенции могут временно или постоянно запретить использование табачных изделий в парках, скверах, на территории пляжей и в других местах, где проводятся общественные мероприятия.

Уполномоченный государственный орган в сфере здравоохранения или его структурные подразделения на местах по запросу разрешают оборудовать специальные места для использования табачных изделий в тюрьмах, психиатрических больницах, домах для престарелых и инвалидов.

Напомним, действующий пока закон РТ «Об ограничении использования табачных изделий» выступил в силу 1 января 2011 года.

Новый же законопроект вступит в силу после утверждения верхней палатой парламента и подисания его президентом.