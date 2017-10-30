Сегодня в Душанбе прибудет делегация иракского клуба «Эйр Форс» для участия в финальном матче кубка АФК с чемпионом Таджикистана «Истиклолом». На матч также ожидается прибытие внушительной делегации гостей Азиатской футбольной конфедерации. Матч состоится в Гиссаре 4 ноября.

Делегацию АФК будет возглавлять директор соревнований Шин Ман Гил (Южная Корея). Помимо него на финальном матче Кубка АФК будут работать менеджер соревнований Павел Лузанов (Кыргызстан), генеральный координатор Раймонд Бхаскаран (Малайзия), ассистент генерального координатора Лоренцо Фоли (Таиланд), координатор церемонии награждения Мохаммед Зубир Мохаммед Осман (Сингапур), секретарь Райзатул Азила Бинти Абдулла (Малайзия), менеджер соревнований Брайан Си (Малайзия), комиссар матча Патит Супхапхонгс (Таиланд), глава коммерции соревнований Кумарасон Чандран (Малайзия) и другие официальные лица АФК.

Отметим, что финальный поединок Кубка АФК-2017 между клубами «Истиклол» (Таджикистан) и «Эйр Форс» (Ирак) пройдет в субботу, 4 ноября, в Гиссаре и начнется в 17:00 часов. Ожидается, что матч соберет аншлаг – билеты на игру уже поступили в свободную продажу.

Как сообщает официальный сайт душанбинского клуба, реализация билетов проводится в кассах Центрального стадиона столицы и Центрального стадиона Гиссара, а также в официальном клубном магазине «Истиклола» «Joma» по адресу проспект Рудаки-85.

На финал Кубка АФК-2017 билеты представлены в двух категориях. Цена одного билета первой категории на главную трибуну стадиона (секторы 1 и 2) составляет 20 сомони.

На остальные три трибуны – северная, восточная и южная – цена каждого билета второй категории установлена в размере 10 сомони (секторы 3, 4, 5, 6 и 7). Центральный стадион Гиссара разделен на четыре трибуны: Север, Юг, Запад, Восток. Зрительская арена включает в себя сектора с 1-го по 7-й.

Проходы на соответствующие секторы обозначены на схеме стадиона. Просим всех планировать свой маршрут и вход на стадион заранее согласно схеме рассадки. Перед игрой состоится концертная программа с участием звезд отечественной эстрады.