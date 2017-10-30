Девушка нарушила запрет на показ устройств до их появления в продаже.

Apple уволила сотрудника, чья дочь выложила обзор еще не поступившего в продажу iPhone X. Об этом Брук Амелия Питерсон рассказала в новом видео. Ее отец уволен за нарушение правила Apple, запрещающего показывать новые устройства до их выходА, пишет Медуза.

Ранее Брук Амелия Питерсон опубликовала видео, в котором показала новый айфон — в том числе как на нем выглядит календарь, экран уведомлений и другие приложения. Также там были видны приватные QR-коды, присвоенные сотруднику Apple. Съемка была сделана в кампусе компании. Видеозапись удалена с ютьюба, но ее можно найти на Reddit.

Отец Питерсон до увольнения работал над созданием технологии Apple Pay.

iPhone X поступит в продажу только 3 ноября. Это самый ожидаемый телефон Apple за последнее время.