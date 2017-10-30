О том, что младшая дочь бывшего президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева владеет огромным состоянием и дорогими апартаментами в разных городах мира, изобретает модную одежду и дорогую парфюмерию, знают все на свете. Однако не всем известно, что она кроме всего прочего создает и глобальный экологический арт-проект, пишет ИА Фергана.

Колумнист Ричард Джонсон (Richard Johnson) в блоге Page Six, принадлежащем американскому изданию New York Post, сообщил 25 октября, что Лола Каримова ищет в Нью-Йорке место для своего нового арт-проекта, посвященного экологии. Это алюминиевая скульптура высотой двенадцать метров и шириной шесть метров под названием «The Droplet» («Капелька»). Инсталляция позволяет зрителю прикоснуться к воде, почувствовать запах воды и услышать ее звук. Она нацелена на повышение общественного внимания к проблемам глобального потепления и дефицита водных ресурсов.

Автор проекта взывает к мировой общественности: «Если мы не предпримем смелых действий и не позаботимся о планете сегодня, то будущим поколениям грозит страшное наследство. Как мать троих детей, я обеспокоена не только здоровьем нашей планеты, но и здоровьем наших детей».

Проект «Капелька» был создан при участии известного художника Маркоса Лютьенса, живущего и работающего в Лос-Анджелесе, основными работами которого являются скульптуры, перфоманс и инсталляции. Сайт Каримовой-Тилляевой предполагает, что «Капелька» будет «эффектной инсталляцией для конференций, представлений, и мероприятий, поднимающих водные проблемы глобального масштаба».

«КАПЕЛЬКА - это павильон в виде капли воды, в оболочке тумана. КАПЕЛЬКА создает камеру внутри себя, которая служит этапом, на котором можно поделиться историями, связанными с бесконечно разнообразными аспектами ВОДЫ. Это пространство передаст свое послание в форме появляющихся конференций, выступлений и акций, которые будут проходить в самой КАПЕЛЬКЕ и вокруг нее», – сообщает сайт художника Лутьенса.

Инсталляция начала свой двухлетний тур по планете с музея Монетного Двора в Париже (Musée de la Monnaie de Paris), находящегося в самом центре столицы Франции, где неподалеку расположился парфюмерный бутик The Harmonist, принадлежащей Каримовой-Тилляевой, о котором «Фергана» уже сообщала летом этого года. В будущем Лола Каримова намерена выставить «Капельку» в разных городах мира.

Колумнист Джонсон сомневается, что Каримовой-Тилляевой будет легко найти место для своего проекта в Нью-Йорке, так как популярные музеи, по его словам, уже отказали ей. Колумнист уверен, что Лола готова заплатить большие деньги организации, готовой предоставить свою выставочную площадку для «Капельки».