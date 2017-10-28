Школа №6 Министерства обороны Российской Федерации, расположенная в столице Таджикистана-городе Душанбе, отметила свой 20-летний юбилей праздничным концертом.

В этот день в стенах школы прозвучали поздравления от командования и личного состава 201-й военной базы, посольства Российской федерации в Республике Таджикистан, общественных организаций и ректоров высших учебных заведений. Так же поздравления и слова благодарности направил коллективу педагогов и ученикам Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимиром Зарудницкий.

Для всех гостей, которых в этот знаменательный день было очень много, ученики школы и преподаватели устроили праздничное концерт.

Средняя общеобразовательная школа №6 действует в Душанбе с 1997 года. Ее устав утвержден Министром обороны Российской Федерации. В трехэтажном здании в центре города оборудованы учебные классы, лаборатории, столовая, библиотека, спортивный и тренажерный залы, помещения для групп продленного дня и кружков.

Уровень преподавания в шестой школе традиционно высок – ежегодно до 97 проц. выпускников поступают в вузы Российской Федерации, Таджикистана и других стран СНГ.