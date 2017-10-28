В Москве в Малом Зале Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского 1 ноября в 19:00 состоится вечер камерной музыки известного таджикского композитора Толибхона Шахиди.

В стенах этой консерватории Толибхон Шахиди – сын одного из основоположников современной таджикской классической музыки, композитора Зиядулло Шахиди – получил блестящее образование у таких мэтров, как Арам Хачатурян, Андрей Эшпай, Сергей Баласанян.

Следуя заветам своих великих наставников, композитор создал свой собственный музыкальный язык, который вобрал в себя богатство традиций европейского музыкального искусства и национальный колорит таджикской классической и народной музыки. Самобытная и экспрессивная мелодика композитора будоражит чувства, а потому находит отклик в сердцах людей в самых разных странах.

Его произведения – это и праздничные помпезные шествия, и озорные игры, и драматичные баталии добра и зла, света и тьмы, и глубокие философские размышления о вечном и преходящем.

В творческом вечере 1 ноября примут участие и исполнят произведения великого композитора российская пианистка Екатерина Мечетина, пианист Вазген Вартанян, кларнетист Игорь Фёдоров, пианист Александр Чайковский.

«Энергия музыки Шахиди мне напоминает солнечную энергию. Не только в том смысле, что она светлая и радостная, необязательно – это какие-то миллионы вспышек, которые на солнце происходят постоянно. Все кипящее, бурлящее, при диких температурах – вот это музыка Шахиди... Это необыкновенная энергия музыки его страны, таджикской и персидской народной музыки...И когда я, академический музыкант, беру в руки эту музыку, насыщенную национальной энергией, то перевоплощаюсь в человека той культуры, чувствую себя человеком другой, древнейшей цивилизации», - Екатерина Мечетина.

На вечере будут исполнены сонаты для фортепиано на темы Зиёдулло Шахиди. Прозвучат сюита для флейты и фортепиано «Речитативы Руми», концертная музыка для кларнета и фортепиано «Притчи о скрытом смысле», этюд-картина «Игра в нарды» в исполнении Екатерины Мечетиной, а также сюита из балета «Смерть ростовщика», которую исполнит Вазген Вартанян.

«У этой музыки длинные мосты. Она уходит далеко назад и далеко вперед. Толибхон Шахиди очень часто основывается на отголосках таджикских мелодий, которым 3-4 тысячи лет. А потом мы переносимся в какие-то гармонии, которые будут через 100 лет, может быть, после нас», - Игорь Фёдоров.

Толибхон Шахиди – обладатель многих престижных музыкальных наград, в частности золотой медали Союза композиторов Москвы и диплома лауреата Международного конкурса современной музыки в США. Народный артист Таджикистана, лауреат государственной премии имени Рудаки, Член Союза композиторов и Союза кинематографистов России. Частый гость международных музыкальных фестивалей современной и этнической музыки в России («Московская осень», «От авангарда до наших дней»), республиках Центральной Азии, Великобритании, США, Австрии, Чехии, Германии, Франции, Японии, Иране. Он создал музыку почти во всех жанрах – автор многих симфонических и камерных произведений, нескольких опер и балетов, музыки к драматическим спектаклям и кинофильмам. Его сочинения исполняют лучшие российские и западные оркестры и солисты.