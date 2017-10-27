По итогам 16-ой министерской конференции ЦАРЭС министры из 11 стран-членов единодушно одобрили новую долгосрочную стратегию «ЦАРЭС-2030», которая будет направлять работу программы ЦАРЭС в третьем десятилетии ее деятельности. Также принята Душанбинская декларация.

Стратегия основана на миссии – соединять людей, политику и проекты. Она предусматривает увеличение масштаба и расширение мандата ЦАРЭС, включая оказание поддержки региональной и экономической стабильности и региональные инициативы в областях туризма, сельского хозяйства и водных ресурсов, здравоохранения и образования. В то же время ЦАРЭС сохранит фокус и будет поддерживать свое сравнительное в существующих приоритетных областях транспорта, энергетики, торговли и развития экономических коридоров.

Принятие стратегии ЦАРЭС-2030 также предполагает оказание помощи странам региона в достижении Целей устойчивого развития и целевых показателей по изменению климата в рамках Парижского соглашения, при этом обеспечивая их согласование с национальными приоритетами развития.

Президент Азиатского банка развития Такехико Накао, выступая на конференции, отметил, что АБР берет на себя обязательно предоставить 5 миллиардов долларов для оказания поддержки стратегии ЦАРЭС-2030 в следующие 5 лет.

Это составляет около одной четвертой от общего финансирования АБР для проектов в странах ЦАРЭС, за исключением Китая.

АБР функционирует в качестве секретариата программы ЦАРЭС. В совокупности, с момента своего создания в 2001 году, программа ЦАРЭС мобилизовала инвестиции на сумму более 30 миллиардов долларов США. Более одной третьей этой суммы, или 10,5 миллиарда долларов США, профинансировано АБР, а остальная часть – правительствами-участницами ЦАЭС и другими партнерами по развитию.

На сегодняшний день финансирование ЦАРЭС использовалось для строительства или реконструкции 8592 километров (км) автомобильных дорог и более 5 103 железных дорог на 6 транспортных коридорах, усиливая связанность и торговлю внутри и за пределами региона. Построено более 9041 км линий электропередачи, тем самым оказывая поддержку торговле электроэнергией между странами Центральной Азии, имеющими ее избыток, и странами в Южной Азии, которые испытывают ее дефицит, включая Афганистан и Пакистан.

Помимо инвестиций через проекты, ЦАРЭС внесла вклад в содействие торговле, наращивание потенциала и генерирование и обмен знаниями во всех странах ЦАРЭС. Институт ЦАРЭС, который возглавляет работу в области знаний, теперь осуществляет свою деятельность как межправительственная организация.

В совместном заявлении, которое называется «Душанбинская декларация», министры ЦАРЭС подчеркнули, что региональное сотрудничество стало еще более важным для достижения их целей развития. Министры отметили необходимость взаимодействия с частным сектором, гражданским обществом, партнерами по развитию и другими заинтересованными сторонами в региональных проектах; и усиления связей с другими программами регионального сотрудничества, включая инициативу «Один пояс – один путь».

АБР, штаб-квартира которого находится в Маниле, посвящает себя сокращению бедности в Азии и Тихоокеанском регионе через всеобъемлющий экономический и экологически устойчивый рост и региональную интеграцию. Созданный в 1966 году, АБР отмечает 50-летие партнерства по развитию Азии. Акционерами банка являются 67 стран, из них 48 стран находятся в Азии и Тихоокеанском регионе. В 2016 году объем помощи АБР составил 31,7 миллиарда долларов США, включая 14 миллиардов долларов США в виде со-финансирования.

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