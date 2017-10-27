Правительство Узбекистана подготовило и вынесло на общественное обсуждение проект постановления о мерах по трудоустройству лиц, нуждающихся в социальной защите и испытывающих затруднения в поиске работы. Документ опубликован на портале Regulation.gov по обсуждению нормативно-правовых актов. Предполагается, что постановление вступит в силу 1 декабря 2017 года, сообщает ИА Фергана.

Согласно его проекту, «предприятия, учреждения и организации обязаны создавать минимальное количество рабочих мест» для трудоустройства граждан следующих категорий, «не способных конкурировать на равных условиях на рынке труда»: одинокие и многодетные родители, имеющие детей в возрасте до 14-ти лет и детей-инвалидов; выпускники средне-специальных образовательных учреждений; демобилизованные со службы в армии солдаты; инвалиды и лица предпенсионного возраста; освободившиеся из мест лишения свободы заключенные и жертвы торговли людьми.

После принятия постановления в месячный срок будут утверждены адресные программы установления квот для трудоустройства уязвимых категорий граждан. При этом, «суммарное количество резервируемых рабочих мест в соответствии с решением органа государственной власти на местах не может устанавливаться свыше 10 процентов от среднесписочной численности работников организации».

Если в организации (не предприятии) зарезервированное количество рабочих мест составляет только одну штатную единицу от числа работников, то преимущество должно быть отдано инвалидам и лицам, находящимся под административным надзором и освобожденным из мест лишения свободы.

Необоснованный отказ в приеме на работу лиц, направленных в учреждения и организации органами по труду при наличии в них вакансий, влечет наложение административного штрафа, который будет отчисляться в Государственный фонд содействия занятости. Контроль за выполнением постановления осуществляется органами по труду.

В декабре 2016 года сенат (верхняя палата парламента) Узбекистана одобрил программу правительства по обеспечению занятостью в 2017 году около 900 тысяч человек, напоминает «Спутник». В соответствии с программой, в текущем году предусмотрено создать 389,3 тысячи постоянных рабочих мест, а также обеспечить занятость 200 тысяч узбекистанцев на сезонных работах, 309 тысяч — в малом и семейном предпринимательстве. Еще 145,5 тысячи мест предусмотрено для возвращающихся трудовых мигрантов.