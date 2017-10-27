Марафон разработчиков «Хакатон» 29 октября завершит свою работу: он проходит в Душанбе уже вторую неделю.

Мероприятие приурочено к Году молодежи в Республике Таджикистан. Его основная задача - улучшить возможность доступа жителей города Душанбе к открытым источникам информации путем использования современных технологий.

На первом этапе, который проходил на прошлой неделе, участники-программисты, дизайнеры, координаторы разбились на три команды и выбрали направление в котором и будут работать: транспорт, справочник города и интерактивная платформа «Активный гражданин».

Основные критерии отбора и выявления победителя - актуальность решения, удобство использования, устойчивость проекта. Обязательным условием является реализация большей части идеи в установленные сроки - 10 дней.

Организаторы мероприятия - Клуб Молодых Предпринимателей и Институт «Открытое общество» Фонд содействия в Таджикистане.

На этом «Хакатон» в Душанбе не завершается, а будет иметь продолжение в ближайшее время.