Среди готовых проголосовать за Собчак оказались те, кто не собирался идти на выборы или пока не определился с этим. В то же время социологи Левада-центра считают, что электоральный рейтинг Собчак не превышает 1%, пишет РБК.

Большинство россиян — 90% — не стали бы голосовать за Ксению Собчак, следует из данных октябрьского опроса Левада-центра, которые публикует газета «Ведомости».Тем не менее 9% опрошенных готовы отдать свой голос за телеведущую. Это те, кто «слышал о выдвижении Собчак и мог бы проголосовать» (4%), а также «не слышал, но мог бы проголосовать» (5%).

Из 90% россиян, не собирающихся голосовать за Собчак, 32% не слышали о ее решении идти на выборы, 58% знают об этом.



Социологи также выяснили, сколько человек из каждой категории опрошенных готовы проголосовать за Собчак. Так, из тех, кто еще не решил, идти ли на выборы, за нее готовы отдать голос 11% респондентов, среди тех, кто не собирался голосовать, — 13%, из тех, кто не определился с кандидатом, — 9% и, наконец, 6% среди сторонников Владимира Путина.



Тем не менее электоральный рейтинг Собчак пока составляет менее 1%. В то же время рейтинг оппозиционера Алексея Навального вырос до 1,8% и по этому показателю он обогнал лидера КПРФ Геннадия Зюганова (1,7%). На втором месте — лидер ЛПДР Владимир Жириновский с рейтингом 3%, на первом — Владимир Путин с 53% от всех опрошенных.

Ксения Собчак объявила о намерении идти на выборы 18 октября в своем письме в «Ведомостях». Она позиционирует себя как кандидат «против всех» и собирается привлечь электорат, недовольный Путиным.



Ранее свое исследование под названием «Оценка политического потенциала кандидата от бизнеса на пост президента РФ» провел Институт социального маркетинга. Заказчиком выступил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. В исследовании утверждается, что у россиян есть запрос на «молодую кровь в политике». Но среди сторонников сменяемости власти нет единого мнения о кандидате, который мог бы быть «равным по силе личностных качеств и харизматичности действующему президенту». Большинство опрошенных уверены, что на выборах предсказуемо победит Путин.