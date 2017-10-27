Создание единой коммуникационной системы позволит Центральной Азии интегрироваться с другими странами Азии и Европы и придаст серьезный импульс росту межгосударственного товарооборота, заявил президент Таджикистана сегодня в Душанбе на 16-ой Конференции центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества.

Конференция проходит с участием представителей делегаций Афганистана, Грузии, Азербайджана, Пакистана, Монголии, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Китая, Узбекистана, Таджикистана и международных финансовых институтов сообщает пресс-служба главы государства.

В своем выступлении на Конференции Эмомали Рахмон отметил, что в Центральной Азии накоплен богатый опыт полезного и эффективного сотрудничества между странами региона. Страны региона связывают не только общие границы, но и древние торговые традиции, своими истоками уходящими во времена Великого Шелкового пути.

По словам президента Таджикистана, в пределах ареала государств Центральная Азия имеет рынок с 70 миллионами потребителей, экономические сектора стран взаимосвязаны между собой, и этот фактор создает благоприятные предпосылки для сотрудничества.

Однако объём товарооборота между странами Центральной Азии, в целом, составляет 10 процентов их общего торгового оборота, что является незначительным.

«В этом русле улучшение региональной торговли и устранение административных барьеров позволит каждой стране полностью задействовать свой потенциал», заявил президент.

По мнении Рахмона, таких потенциальных возможностей очень много и с их задействованием страны региона смогут – в партнёрстве со структурами многостороннего сотрудничества – превратить ареал стран-участниц Программы в развитый регион.

«Большинство стран региона, включая Таджикистан, в силу своего географического расположения относятся к группе стран, не имеющих выхода к морю, а условия наземной транспортной инфраструктуры у них неодинаковы. Поэтому решение вопроса о выводе Таджикистана из положения коммуникационного тупика важно не только для нас, но и для всего региона в плане облегчения транзита товаров через территорию страны», - отметил лидер Таджикистана.