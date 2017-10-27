В Таджикистане приступили к продаже имущества «Таджиктрансгаза». Посредством аукциона планируется продавать газохранилища данного предприятия, расположенные в окрестностях Душанбе и в Согдийской области.

ГУП по организации продаж госимущества Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом РТ выставлено на аукцион принадлежащие ОАО «Таджиктрансгаз» двух хранилищ сжиженного газа в районе Рудаки и Бободжонгафуровском районе Согдийской области.

Стартовая цена газохранилище, расположенное в сельском джамоате Навобод района Рудаки, составляет 2,2 миллиона сомони. Начальная же стоимость хранилища в Бободжонгафуровском районе – 1,3 миллиона сомони.

Аукционы состоятся 8 ноября этого года.

ОАО «Таджиктрансгаз» было преобразовано из ГУП «Таджикгаз» в январе 2009 года, когда начались проблемы с импортом узбекского газа.

Предприятие в основном занималось распределением получаемого из соседней страны природного газа.

В 2012 году Узбекистан полностью приостановил поставки «голубого топлива» в Таджикистан.

После этого, «Таджиктрансгаз» занимался распределением отечественного природного газа, который добывается в небольших объемах в Хатлонской области республики.

Годовой объем, добываемого в настоящее время в Таджикистане природного газа, составляет всего около 4 миллионов кубических метров. Практически такой же объем данного топлива поставлялся в лучшие годы из Узбекистана, только в сутки.

Опустевшие хранилища газа предприятие предоставляло в арендное пользование поставщикам сжиженного газа.