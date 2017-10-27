О планах выставить таджикские исторические экспонаты в музее Гиме в Париже на выставке, которая пройдет в 2019 году, 26 октября договорились министр культуры Таджикистана Шамсиддин Орумбекзода и Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Душанбе Ясмин Гуедар.

Ясмин Гуедар отметила, что для успешного культурного сотрудничества обеих стран уже проделано немало позитивного и положительного. Она выразила уверенность в том, что таджикская выставка пройдет на высоком уровне и Таджикистан завоюет любовь и признание парижан.

В свою очередь, Шамсиддин Орумбекзода отметил, что данная выставка станет хорошей возможностью для презентации богатой, древней таджикской культуры, развития и упрочения культурных связей двух государств.

Музей Гиме (Musée Guimet) назван в честь известного в XIX веке французского предпринимателя Лиона Гиме, который и придумал идею создания музея с произведениями восточного искусства. Лион был коллекционером и собирал уникальные артефакты из разных восточных стран. Его коллекция стала основой для создания музея и включала в себя экспонаты из Китая, Египта и других стран Азии. На настоящее время музей является единственным культурным учреждением Парижа, в котором собрана масса знаний о жизни восточного народа. Основан музей был в 1889 году.