Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ, в соответствии с которым 7 и 8 ноября в стране будут отмечать «Дни истории и памяти предков». Парламенту республики рекомендовано внести поправки в Трудовой кодекс, чтобы объявить эти даты нерабочими днями.

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Из него следует, что Атамбаев объединил в «Дни истории и памяти» сразу несколько памятных дат – годовщину восстания против Российской империи 1916 года, годовщину Октябрьской революции, а также День памяти жертв политических репрессий. В президентском указе говорится, что киргизский народ через всю свою трехтысячелетнюю историю «пронес идею государственности», из поколения в поколение «передавая заветную мечту о независимости».

«Стремление народа к свободе было основной движущей силой событий 1916 года. Жестокое подавление восстания царскими карателями, многочисленные случаи кровавой расправы над мирными жителями и их вынужденное бегство на чужбину поставило народ Кыргызстана на грань выживания», - отмечается в документе. В нем также указано, что самые драматические события с наибольшим числом жертв пришлись именно на осень 1916 года.

Что касается Октябрьской социалистической революции, то она, по мнению автора документа, вслед за восстанием 1916 года «создала киргизскому народу предпосылки для возрождения собственной государственности». «С созданием автономной области и автономной республики были определены территория и границы, учреждены институты и атрибуты государственности. Образование затем Киргизской ССР в статусе союзной республики в составе СССР стало определяющим фактором, открывшим дорогу к обретению в 1991 году независимости Кыргызской Республики», - сказано в указе.

Признание достижений этого периода, подчеркивается в документе, «сформировало в целом позитивное отношение народа Кыргызстана к Великой Октябрьской социалистической революции». Вместе с тем Атамбаев пишет, что, отдавая должное «позитивным изменениям, произошедшим в жизни народа в советский период», нужно помнить и трагические страницы истории, в частности, политические репрессий 30-х годов XX века, от которых пострадали многие деятели республики.

В связи с этим, президент рекомендует ежегодно 7 и 8 ноября праздновать «Дни памяти», и в этом году провести мероприятия, связанные с очередной годовщиной Национально-освободительного восстания 1916 года, 100-летием Великой Октябрьской Социалистической революции и 80-летием политических репрессий.

Восстание 1916 года в Средней Азии, в том числе и на территории современной Киргизии, началось после того, как российский император Николай II принял указ о мобилизации мужского «инородческого» населения Туркестана и Степного края в возрасте от 19 до 43 лет на прифронтовые работы. Подавление мятежа привело к многочисленным жертвам среди местных жителей, вынудив многих из них бежать за пределы Российской империи.