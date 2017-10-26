АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 27 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

- В гостинице «Hyatt Regency Dushanbe» состоится 16-я Министерская конференция программы Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Начало в 09:00. По ее итогам состоится совместная пресс-конференция президента Азиатского банка развития Такехико Накао и министра экономического развития и торговли РТ Нематулло Хикматуллозода. Начало в 16:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 27 ОКТЯБРЯ

1932 – Образованы Ишкашимский, Мургабский, Рушанский и Шугнанский районы в составе ГБАО.

2011 - В Душанбе во второй раз прошел Международный музыкальный фестиваль «Небо Содружества».

2012 - Официальная церемония сдачи в эксплуатацию тоннеля «Шахристан» прошла с участием президента республики Эмомали Рахмона.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 27 ОКТЯБРЯ

1939 года – родился доктор физико-математических наук, профессор Исмоилчон Исмоилов

1964 года – родилась танцовщица Хайриниссо Файзуллоева

1965 года – родился ученый медицины Акбар Зарифов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью -1+4, днем 14-19 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 26-31 тепла, в предгорьях ночью 3-8 тепла, днем 20-25 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -2+3, днем 17-22 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, днем 3-8 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью -2+3, днем 17-22 тепла.

По Худжанду – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 22-24 тепла.

По Курган-тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 28-30 тепла.

По Хорогу – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 18-20 тепла.

По Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 26-28 тепла.