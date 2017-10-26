В Душанбе торжественно встретили юных дзюдоистов – бронзовых призеров молодежного чемпионата мира, который завершился 21 октября в Загребе (Хорватия).

В аэропорту Душанбе Сомону Махмадбекову, который занял третье место в весовой категории до 66 кг, вручили цветы и надели национальную одежду – тюбетейку и халат.

Председатель Комитета молодежи и спорта при правительстве РТ Ахтам Абдуллозода вручил призеру почетную грамоту Комитета и денежный приз Национального олимпийского комитета.

- Вы пять лет живете и тренируетесь в Российской Федерации, но для выступления на международной арене выбрали свою историческую родину - Таджикистан, - обратился к нему глава спорткомитета республики. - Это является честью и гордостью для нас.

Сомон Махмадбеков живет в Иркутске и занимается под руководством тренеров Эргаша и Фотеха Махмадбековых.

Во время беседы Сомон отметил, что чемпионат мира прошел на высоком уровне, там были собраны лучшие молодые дзюдоисты планеты.

«Завоевать медали было очень непросто. Соперники были достойны, но я тоже готовился к этому турниру всесторонне и тщательно. Я рад, что в мою честь был поднят флаг родного Таджикистана», - сказал он.

Сомон обыграл Саини Сингха из Индии и Исмаила Ибрагимова из Азербайджана, затем уступил бразильцу Даниелу Каргнину.

В борьбе за третье место таджикский спортсмен нанес поражение испанцу Роке Сальвадору и азербайджанскому атлету Ягубу Джавадову.

Эргаш Махмадбеков, тренер Сомона, председатель Федерации дзюдо Иркутской области, отметил, что этот сезон был успешным для спортсмена.

Он принял участие в ряде международных турниров и везде выигрывал призовые места. На чемпионате мира среди 590 участников по возрасту Сомон был самым младшим. В соперники ему достались лучшие молодые атлеты мира. Не смотря на это, Сомону удалось войти в тройку лидеров в своей весовой категории. Ему несколько раз предлагали выступать за Российскую сборную, но он выбрал Таджикистан.

Ранее в этом году Сомон Махмадбеков занял первое место в весовой категории до 66 кг на Кубке Европы по дзюдо среди юниоров (до 21 года), прошедшем в Араде (Румыния). В апреле дзюдоист завоевал золото Кубка Африки среди юниоров.

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