В течение двух дней работы национального конгресса инвалидов Таджикистана, люди с ограниченными возможностями, попытались доказать обществу, что они важная и полезная его часть. И, похоже, у них это получилось.

- Поаплодируйте себе, мне так приятно видеть вас всех! Поаплодируйте себе за то, что вы сегодня здесь, - начал свое выступление на открытии конгресса Асадулло Зикрихудоев, глава национальной ассоциации инвалидов Таджикистана.

Его поддержали; каждый из людей с ограниченными возможностями, а также их близкие и родственники, абсолютно точно знают, за что себе аплодируют. Решение даже самых элементарных бытовых вопросов для этих людей в Таджикистане становится подвигом. В нашей стране до сих пор нет подходящей инфраструктуры для инвалидов: нет пандусов, большая часть городского транспорта не оборудована для их нужд, в домах нет специальных лифтов и многого, много другого. Одно из немногих мест в Душанбе, где люди с ограниченными возможностями, чувствуют себя комфортно – это Исмаилитский центр. Здесь конгресс и провели.

Впрочем, с самого начала Зикрихудоев отметил, что говорить во время конгресса, его участники будут не только о проблемах.

- Мы собрались здесь, чтобы сказать обществу, что мы есть, и мы хотим вместе развивать нашу страну, - сказал он. – В каждом их присутствующих я вижу огромный трудовой капитал, который нужен Таджикистану. И я уверен, что он будет востребован, а мы с вами станем катализаторами этих перемен.

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С тем, что люди с ограниченными возможностями важная и нужная часть общества, согласился и представитель ОБСЕ Скот Кирин.

- Эти люди нужны обществу, благодаря их потенциалу оно может обогатиться, и это будет общий вклад. Надеюсь, что первый национальный конгресс людей с инвалидностью Таджикистана, положит начало этому процессу, - отметил он.

В конгрессе приняли участие 70 делегатов из городов и районов страны. В основном – молодые, активные люди. Кроме выступлений, они сумели продемонстрировать свои таланты. Исполняли инклюзивные танцы, показывали мастер-класс по баскетболу на инвалидных колясках, пели песни на языке жестов.

Но, совсем не говорить о проблемах, все-таки не удалось: участники конгресса отметили, что во время городского строительства не учитываются их потребности, дороги настолько не подходят для инвалидных колясок, что срок их годности не превышает нескольких месяцев, и вообще их в стране не хватает. В транспорт людей с ограниченными возможностями часто попросту не пускают, работу найти они не могут, вести активный образ жизни – тоже, и многое, многое другое.

- Чтобы донести все наши проблемы и предложения, нам и нужен конгресс. Нужно, чтобы выполнение наших просьб и пожеланий не оставалось только на бумаге, – подчеркнул Зикрихудоев.

На сегодняшний день в Таджикистане зарегистрировано около 150 тыс. лиц с ограниченными возможностями, в том числе 26 тыс. детей.