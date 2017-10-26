Несколько дней назад – впервые после кончины президента Узбекистана Ислама Каримова – я на машине поехал в Узбекистан. И лично убедился, что новый лидер этой страны действительно серьезно взялся за внутренние реформы.

На границе с Таджикистаном как будто поменяли узбекских таможенников и пограничников – вместо прежней наглости, неуважения, придирчивости в воротах Узбекистана вас встречает вежливость, добропорядочность, гостеприимство.

Узбекская милиция прекратила практику на каждом шагу проверять документы у своих граждан и гостей страны.

Местные говорят, что чиновники разных уровней в Узбекистане начали прислушиваться к мнению народа, а коррупция пошла на снижение.

Почему? Собеседники в один голос упоминали о некоем портале Мирзиёева, которого вроде бы страшно боятся все чиновники.

Поинтересовался, что за портал такой и как он творит чудеса.

Оказалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в декабре прошлого года объявил 2017 год Годом диалога с народом и интересов человека.

Вместо прежней наглости, неуважения, придирчивости в воротах Узбекистана вас встречает вежливость, добропорядочность, гостеприимство. Таджикско-узбекская граница.

«Власть должна отвечать чаяниям народа, знать его насущные проблемы, иметь тесный контакт с населением», - заявил тогда Мирзиёев.

Было объявлено по всей стране: у кого есть какие нерешённые проблемы, заявления, жалобы или предложения может смело писать и звонить самому президенту. Обращаться можно через виртуальную приемную президента, позвонить или посетить народные приемные в Республике Каракалпакстан, областях и Ташкенте.

На 21 июля 2017 года в виртуальной приемной президента Республики Узбекистан было зарегистрировано миллионное обращение. Поступление в течение 10 месяцев 1 миллиона обращений говорит о том, что такая приемная является механизмом, способным решать проблемы населения.

Тем более практика показала, что ни одно обращение граждан Узбекистана в приемную президента не остается без ответа. По крайней мере так говорят сами жители страны, которые обращались в приемную и получили ответ.

Обращения граждан касаются всех сфер жизни, начиная от выделения жилья, машины, обеспечения электричеством, газом, ремонта дорог и до вопросов образования, здравоохранения, социального сектора.

На подготовку ответов на вопросы граждан президент выделил министерствам и ведомствам 15 дней. За этот период соответствующие госорганы обязаны связаться с обратившимся к главе государству гражданином, решить его проблему по мере возможности, получить его письменный ответ о том, согласен ли он с доводами и ответами госоргана, и направить его в виртуальную приемную.

И, как говорят местные жители, узбекские чиновники теперь как огня боятся жалоб населения президенту.

В чайхане города Денау я встретился с одним стариком. Недавно он ходил на прием к местному прокурору с заявлением по поводу обеспечения газом.

Прокурор в ответ нагрубил старику - дескать, он не занимается вопросом обеспечения граждан газом. А старик ответил: «Тогда мы с вами встретимся на портале президента» - и ушел.

Не прошло и получаса, как прокурор был у него дома с извинениями…

А вот другой случай. Один очень бедный житель Байсунского района написал президенту, что у него пятеро детей, он не имеет своего дома и построить его сам не может, потому что нет средств.

Жалобу из Ташкента направили главе Сурхандарьинской области.

Глава области, приехав из Термеза в Байсун, принял заявителя лично и на месте решил выдать ему под жилье дачу районного хукумата.

В каждом районе Узбекистана появились люди, которые за определенную плату могут написать от имени граждан обращение и направить их на портал президента. Как правило, их услугами пользуется малограмотное население.

Любопытно, что с открытием президентского портала все министерства и ведомства, главы всех областей, городов и районов Узбекистана открыли для приема жалоб и заявлений граждан подобные приемные. Стараются не отставать от лидера, решать проблемы, как говорится, «на корню». Видимо, пока они не дошли до главы государства.

…Возвращаясь из Узбекистана домой, на границе я сам проверил силу волшебного портала президента Мирзиёева. Узбекский таможенник попросил меня подождать минут десять, он решил прямо на посту позавтракать.

Я напомнил ему о портале президента – сработало: меня пропустили с улыбкой и без лишних проволочек.

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