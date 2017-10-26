В Ташкенте 25 октября на перекрестке возле метро "Минор" произошла страшная авария, сообщает Podrobno.uz.

Автомобиль Nexia, за рулем которого находилась молодая девушка, на полной скорости влетел в столб. Как сообщают очевидцы, ее вытащили из машины и отвезли в одну из столичных больниц.

Накануне сообщалось, что В Узбекистане автомобиль, управлял которым гражданин Турции, насмерть сбил пенсионерку.

"Водитель автомобиля "Спарк" на пешеходном переходе сбил пожилую женщину, протащив ее несколько метров. От полученных травм 70-летняя пенсионерка скончалась на месте", — говорилось в сообщении.



