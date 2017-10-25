Всех любителей индийских фильмов кинотеатр «Навруз» порадует премьерой новой индийской комедии «Шеф».

Жанр: Комедия.

Страна: Индия

Режиссер: Раджа Кришна Менон.

В ролях: Саиф Али Кхан, Падмаприя, Dhanish Karthik и др.

Премьера в Душанбе: 26 октября, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

В постоянной попытке удивить своих посетителей, знаменитый шеф- повар Рошан Калра теряет вкус к жизни и вдохновение в работе. Он уходит из мишленовского ресторана Galli в Нью-Йорке и возвращается в Индию к семье жене Радхе и 11-летнему сыну Армаану. Рошан должен найти себя, переосмыслив подход к работе. Он покупает грузовик, открывает закусочную на колесах и вместе с сыном отправляется в кулинарное путешествие по Индии. Рошан заново открывает для себя родную страну со всем ее многообразием гастрономических традиций, чтобы вернуть свою страсть к кухне и найти ключ к счастью.