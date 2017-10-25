Россия передала Филиппинам крупную партию оружия и военной техники, сообщает местная газета Manila Bulletin пишет newsru.com. В частности, Манила получила пять тысяч автоматов Калашникова, столько же касок, а также миллион патронов и 20 армейских грузовиков.

Издание называет передачу оружия "пожертвованием", что подразумевает, что оно было предоставлено Филиппинам бесплатно. Церемония передачи прошла в порту Манилы на борту одного из российских кораблей. По данным сайта Минобороны РФ, это был большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота России.

На церемонии присутствовал президент Филиппин Родриго Дутерте. Газета пишет, что никаких официальных речей он не произносил, ограничившись выражением благодарности российской стороне.

Также в числе официальных лиц на мероприятии присутствовали министр обороны России Сергей Шойгу и его филиппинский коллега Делфин Лоренцана. Фотографии с церемонии передачи оружия появились на страницах Минобороны РФ в соцсетях.

В Департаменте национальной обороны Филиппин заявили, что жест Москвы позволяет углубить взаимоотношения двух стран. "Этот жест Российской Федерации является признаком углубления отношений, которые мы развиваем с Россией", - заявил представитель ведомства Арсенио Андолун.

Он также уточнил, что переданное оружие предполагается использовать "в различных операциях Вооруженных сил Филиппин". Однако в первую очередь, по его словам, оно будет использоваться в борьбе с терроризмом.

Передача оружия произошла на следующий день после того, как правительства России и Филиппин подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами. Подписи под документом поставили Шойгу и Лоренцана.

По данным Минобороны РФ, соглашение было подписано в рамках четвертого совещания министров обороны стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров ("СМОА плюс") в Кларке (Филиппины).

Впрочем, о том, что РФ намерена передать Филиппинам оружие, стало известно еще раньше. Власти Филиппин сообщали об этом в начале октября.

В частности, министр обороны Филиппин Делфин Лоренцана утверждал, что российское оружие поступит на Филиппины 22 октября. Президент Филиппин отмечал, что Россия хотела оставить этот подарок в секрете, но он решил сообщить о нем, поскольку все равно в конце концов об этом станет известно.

Дутерте также говорил, что новое оружие необходимо Филиппинам, чтобы страна могла бороться с террористами "Исламского государства". В мае этого года исламисты захватили южный филиппинский город Марави. В ходе столкновений с боевиками погибли более 100 человек. Из-за действий террористов Дутерте 23 мая вынужденно прервал свой визит в Россию. Борьба за город продолжалась пять месяцев. 23 октября власти Филиппин объявили о победе над боевиками и завершении военной операции.

Отметим, что Россия - не единственная страна, которая оказывает Филиппинам военную помощь. Ранее аналогичный подарок Маниле уже сделал Китай, передав ей более шести тысяч автоматов и 100 снайперских винтовок.

В СМИ не раз высказывались опасения о том, что укрепление связей Филиппин с указанными странами может навредить отношениям Филиппин с США. Однако в Маниле такую возможность отрицают.

При этом отношения Филиппин с США уже охладились на фоне прихода к власти Дутерте, развернувшего масштабную кампанию по борьбе с наркоторговлей, которую многие осуждают за массовые внесудебные казни предполагаемых наркодилеров.

Год назад Госдепартамент США распорядился приостановить уже запланированную поставку на Филиппины партии из 26 тысяч единиц огнестрельного оружия для национальной полиции страны. После этого Дутерте заявил, что Филиппины смогут обойтись и без американской военной помощи, получив оружие от других стран, в том числе из России и Китая.