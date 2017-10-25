Правительство Великобритании попросило внести изменения в документы ООН и убрать термин «женщины» при обозначении беременных, чтобы «не исключать» трансгендеров. Об со ссылкой на The Times сообщает РБК.



оответствующее предложение в ООН сделал МИД Великобритании. Согласно информации издания, термин «женщины» планируется заменить на «люди».

В первую очередь изменения предлагается внести в Международный пакт о гражданских и политических правах, подписанный Лондоном в 1976 году. Документ рекомендует странам уважать положения Всеобщей декларации прав человека (1948 год). В частности, в обращении британского правительства подчеркивается, что применяемый в этих документах термин «беременная женщина» может исключать «рожавших трансгендеров».



В январе, по данным The Telegraph, британским медработникам уже рекомендовали не называть беременных женщин «будущими матерями» под тем же предлогом — так как это может «оскорбить трансгендеров». Однако комментируя нынешнее предложение, внесенное в ООН, в правительстве Великобритании добавили, что «не имеют ничего против термина «беременные женщины».



В то же время в США, после краткого периода расширения прав трансгендеров в конце второго срока президента Барака Обамы, их возможности вновь ограничили. Так, снятый Пентагоном летом 2016 года запрет транссексуалам служить в американских вооруженных силах был вновь возвращен через год — в июле 2017 года и утвержден указом президента Дональда Трампа в августе. Кроме того, были отменены особые предписания для учащихся-трансгендеров, которые были введены в конце второго срока Обамы, в частности, о введении отдельных уборных в школах.