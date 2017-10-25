Предприятиями Таджикистана с начала года добыто 1 миллион 384 тысячи тонн угля. Это на 21 тысячу тонн больше показателя за весь 2016 год, когда были излечены из недр рекордные 1,3 миллиона тонн этого твердого топлива, сообщили «АП» в министерстве промышленности и новых технологий РТ.

«Это считается наивысшим объемом по добычи угля в истории республики», - отметили в Минпроме.

Высокий показатель обеспечен предприятиями «Фон-Ягноб» (617 тыс. тонн), «Талко-Ресурс» (286 тыс. тонн) и департаментом добычи угля «Таджикского металлургического комбината» (223 тысяч тонн).

В министерстве подчеркнули, что в настоящее время 230 промышленных и энергетических предприятий страны используют уголь в качестве альтернативного топлива (вместо природного газа).

Аналитики полагают, что для Таджикистана уголь является энергетическим сырьем, которое трудно будет полностью заменить в обозримом будущем.

«Таджикистан существенным образом активизировал разработку собственных запасов угля, начиная с 2012 года, на фоне сворачивания поставок природного газа из Узбекистана. В среднесрочной перспективе правительство намерено существенно повысить уровень производственных мощностей угольной промышленности, чтобы обеспечить не только внутренние потребности, но и экспорт угля и угольной продукции за рубеж», - говорится в опубликованном в сентябре этого года Евразийским банком развития обзоре «Угольная промышленность в странах ЕАБР».

Между тем, таджикские экологи призывают власти страны не решать краткосрочные проблемы в экономике с помощью угля.

«Правительство Таджикистана намерено до 2020 года повысить уровень производственных мощностей угольной промышленности до такого уровня, чтобы обеспечить не только внутренние потребности, но и экспорт угля и угольной продукции за рубеж. Это означает увеличение объемов добычи угля в разы», - говорилось в обнародованном экологическими организациями Таджикистана заявлении по итогам круглого стола на тему «Альтернативное развитие без угля», который прошел 10 августа этого года в Душанбе.

Сети НПО Таджикистана по изменению климата заявляют, что «уголь – самое грязное ископаемое топливо и наиболее опасный для климата источник энергии». «Его масштабное сжигание - крупнейший источник выбросов парниковых газов в атмосферу», - полагают экологи.

Они отмечают, что добыча угля в Таджикистане является относительно дешевым процессом, однако качество его невысокое, что еще больше ухудшает негативные последствия для окружающей среды от его сжигания.

По данным экологических организаций, Таджикистан уже испытывает значительные негативные последствия изменения климата. В интересах республики не только настаивать на более жестких целях сокращения глобальных выбросов парниковых газов, но и делать все возможное для борьбы с изменением климата на национальном уровне.