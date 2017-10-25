Студент социально-экономического факультета Самаркандского государственного университета Дилькаш Хуррамов выпрыгнул с автобуса, когда отправлялся на принудительный сбор хлопка в Пастдаргамский район Самаркандской области, сообщает Сatoday.org.

По словам студентов вуза, Дилькаш Хуррамов был госпитализирован в больницу с несколькими ушибами. Руководство университета подтвердило информацию о госпитализации студента, но добавило, что ушибы он получил 22 октября во время падения в обморок.

По словам очевидцев, Дилькаш Хуррамов выпрыгнул из автобуса, который двигался с большой скоростью:

– В семь часов утра мы выехали из университета в Пастдаргамский район колонной в несколько автобусов. Автобус, в котором находился Дилькаш, ехал впереди нашего автобуса. Когда мы выехали из города Самарканда, колонна впереди нас неожиданно остановилась. Начались крики, все начали выбегать из автобусов. По словам студентов, которые находились в одном автобусе с Дилькашем, парень открыл дверь на ходу и выпрыгнул из автобуса, – рассказывает один из студентов.

Как рассказывают однокурсники Дилькаша Хуррамова, в связи с ухудшением состояния здоровья, студент попросил декана не отправлять его на хлопок, но получил отказ:

– Дилькаш говорил декану и новому куратору об ухудшении своего здоровья, но декан заставил его написать объяснительную и заявил, что если он не поедет на хлопок, то его отчислят из вуза. Несмотря на ухудшение здоровья, в тот день Дилькаш собрался вместе с остальными на хлопок, – добавили они.

Один из преподавателей университета сообщил, что когда студент выпрыгнул из автобуса, он сломал себе руку, содрал кожу на лице.



«Насколько мне известно, в больнице ему зашивали лицо. Сейчас он находится в больнице», – сказал он.