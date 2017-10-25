Секретарь совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев посетит Душанбе. Его визит состоится с 31 октября по 1 ноября.

Запланирована встреча Николая Патрушева с президентом Эмомали Рахмоном, а также с рядом высокопоставленных госчиновников, сообщает МИД РТ.

Кроме того, в Душанбе с официальным визитом прибудет председатель Национального собрания Республики Армения Ара Баблоян: с 29 октября по 1 ноября он обсудит с высокопоставленными лицами РТ вопросы наращивания сотрудничества парламентариев двух государств.

В сообщении МИД РТ отмечается, что спикер парламента Армении проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, спикерами обоих палат парламента республики Шукурджоном Зухуровым и Махмадсаидом Убайдуллоевым, а также с главой МИД Сироджиддином Асловым.

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