В Ташкенте сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) обвиняют в различных правонарушениях в основном водителей дорогих автомобилей, арестовывают авто и отправляют их на штрафстоянку. В ДПС сообщили, что рейды по всей столице проводятся при участии сотрудников Службы национальной безопасности (СНБ), сообщает Служба новостей Центральной Азии.

В результате рейдов, проводимых на дорогах Ташкента с 10 октября, были арестованы несколько десятков дорогих автомобилей. Все авто отправлены на штрафную стоянку. Водители жалуются, что не могут забрать свои автомобили со штрафстоянок.

Один из офицеров дорожно-патрульной службы сообщил, что чаще всего в ходе рейда под прицелом оказываются дорогие автомобили:

– В основном мы «охотимся» на водителей дорогих автомобилей. Мы забираем у них машины и отправляем их на штрафстоянку. В последнее время в Ташкенте стало много богачей, которые непочтительно относятся к сотрудникам ГАИ. Поэтому, арестовывая их авто, мы пытаемся усмирить их. Однако оплатившие штраф водители забирают свои авто со штрафстоянок, – говорит сотрудник столичного ДПС.

Он добавил, что среди водителей, привлеченных к штрафу, имеются и правительственные чиновники. Несколько водителей из Ташкента пожаловались на то, что сотрудники ДПС арестовывают их автомобили по незначительным причинам.

– Сотрудники ДПС придираются к тому, что у кого-то нет техпаспорта, у кого-то машина оборудована незаконно, у некоторых нет доверенности, а у кого-то имеется тонировка на заднем стекле автомобиля. Рядом с двумя сотрудниками ДПС всегда стоят еще двое в гражданской одежде, – сказал один из водителей.